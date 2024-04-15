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大陸人「買房如喝水」狂飛日本置產！2億日圓仍喊：好便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸房地產市場降溫，及日圓持續疲軟的影響下，對於有意投資置產的大陸人而言，日本房地產相當具有吸引力。示意圖/ingimage
中國大陸房地產市場降溫，及日圓持續疲軟的影響下，對於有意投資置產的大陸人而言，日本房地產相當具有吸引力。示意圖/ingimage

對於中國大陸富裕階層而言，當今最熱門的投資策略便是到「日本買房」，尤其在大陸房地產市場降溫，及日圓持續疲軟的背景下，對於有意投資置產的大陸人而言，日本房地產相當具有吸引力。對此，大阪房地產經紀人直呼，即使為售價2億日圓（約新台幣4206萬元）的標的，他們也覺得「好便宜！」

綜合《華爾街見聞》、《富士新聞網》報導，大陸人在日本「買房如喝水」，日本房地產提供其高性價比的投資機會。因此大批大陸買家蜂擁而至，導致東京23區新建公寓的平均價，在2023年首次突破1億日圓（約新台幣2103萬元）。此外，大陸資金也持續流入北海道，以及大阪、京都等關西地區的房產，且他們也格外熱衷於購買不受當地人歡迎的低階房產。

舉例而言，坐落於大阪市中心的低評價住宅區，交通雖便利，但交易價格相對便宜，此類型便容易淪為日本投資者不願購買的房產，不過目前該社區已有許多起價約2000萬日圓（約新台幣420萬元）的物件被大陸買家掃購一空，一位大阪房地產經紀人評價，「中國人在日本買房就像買廉價汽車或其他東西一樣隨意」。

此外，即使是剛落成的東京高價住宅，大陸買家也是花錢不手軟。如東京中野區一棟3月剛建成的公寓，近日被一名30多歲大陸女子一眼相中。該物件為土地面積約140平方公尺、3層9房的公寓，距離新宿站僅約2公里，交通相當便利。女子分享，她原先的預算為1億至4億日圓（約合新台幣2103萬元至8412萬元），不過因日圓疲軟，因此2億日圓（約新台幣4206萬元）對她而言也很便宜。

而除了大陸客，日本今年經濟復甦的亮眼表現加上日圓貶值，也吸引不少外國投資客重返日本房地產市場。房地產顧問公司Knight Frank LLP去年9月發布的報告提及，日本旅遊業的回升，搭配廉價日元帶來的低融資成本優勢，使日本房地產成為理想中的投資標的。此外，房地產服務機構仲量聯行日本市場研究主管Takeshi Akagi也表示，「迄今為止的日本房地產投資市場，很明顯比其他國家的房地產投資市場要活躍得多」。

房地產 日本 陸客

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