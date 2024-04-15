國際貨幣基金與世銀春季會議 聚焦債務與氣候

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）春季會議將於明天揭幕，會議有兩個明確目標：協助各國因應氣候變遷，並援助負債最重的國家。

法新社報導，這些會議將讓各國中央銀行總裁、財政部長和發展部長、學者、民營部門和民間社會的代表齊聚一堂，討論全球經濟狀況，會議將由國際貨幣基金發布最新的「世界經濟展望」（World EconomicOutlook）拉開帷幕。

即使展望未來，今年的會議仍將充滿懷舊氣氛，因為 2024是這兩個機構成立80週年。

它們誕生於1944年、第二次世界大戰尚未結束時舉行的布列登森林（Bretton Woods ）會議，當時盟國試圖規範第二次世界大戰結束後的國際金融秩序。

當時的金融挑戰巨大，亞洲和歐洲的大片地區需要重建。