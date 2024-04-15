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LME鋁鎳價格狂飆9% 美英制裁俄金屬引爆漲勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國和英國宣布對俄羅斯金屬實施制裁措施，引發LME鋁、鎳價格狂飆。圖／路透提供
美國和英國宣布對俄羅斯金屬實施制裁措施，引發LME鋁、鎳價格狂飆。圖／路透提供

倫敦金屬交易所（LME）鋁價和鎳價飆升，原因是美國和英國宣布實施新的制裁措施，要求交易所在12日午夜後禁止交易俄羅斯新供應的鋁、銅和鎳。

新的制裁措施目的是打擊俄羅斯總統普亭為其軍事活動籌資的能力，這為俄烏戰爭後已經重塑的金屬市場注入很大的不確定性。

鋁價一度上漲9.4%，創鋁期貨在1987年推出以來最大漲幅；鎳價一度上漲8.8%。這顯示交易人士認為將俄羅斯這個最大生產國之一的金屬供應移出市場，將推高價格。

上海東吳玖盈投資管理公司交易與研究部門主管鄭嘉（Jia Zheng，音譯）表示，這波大漲是由於投資人擔心制裁措施將減少俄羅斯金屬流入西方市場所引發，「在當前的多頭環境下，任何刺激都會被擴大」。

不過，市場同業擔心舊產的俄羅斯金屬可能大量湧入到倫敦金屬交易所傾銷，因為目前這些舊生產的金屬仍獲允交易。

許多LME的交易商與經紀商整個周末在研究最新制裁措施對市場的影響，交易員整個周日深夜都還盯著螢幕。制裁出爐的時間點，正值全球同產業年度Cesco Week銅業周大會將在智利登場。這樣的景象很類似2022年3月LME發生鎳軋空事件期間，金屬交易員應付劇烈的波動和長周末，也類似於2018年造成市場混亂的制裁俄鋁事件。

不過交易員和主管表示，這一回新的限制措施最終不太可能造成劇烈影響，原因是俄羅斯兩大金屬巨擘俄鋁和諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）和西方金融體系的往來關係已不比俄烏戰爭前，而且產業過去兩年一直在為制裁的展望作準備。

不過，俄羅斯依舊是重要的生產大國，佔全球6%鎳供應、5%鋁供應與4%銅供應，而且俄羅斯在LME中的角色更吃重，以鎳為例，諾里爾斯克鎳公司一直是精煉鎳的最大供應商。

自從鎳軋空事件後，LME已經實施每日漲跌幅限制措施，銅、鋁的單日漲跌幅限制為12%，鎳則為15%。

另一方面，如果中東的敵對局勢升溫，也可能引發金屬價格波動。倫敦Marex集團經紀商孟羅（Alastair Munro）表示：「從價格而言，自然偏向走高。不過話說回來，值得觀察是否有任何基金或交易商必須因波動大增而削減部位。」

俄烏戰爭 俄羅斯 倫敦

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