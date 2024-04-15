美財長葉倫：因應中國產能過剩 不排除任何可能方法
美國財政部長葉倫表示，美國不排除任何可能方式，來因應中國大陸的產能過剩問題，包括課徵額外關稅，阻擋被她形容是洪水般的廉價貨品淹進美國市場。
葉倫在CNN的專訪中說：「我們關切中國生產非常過剩的幾個領域的產品，輸入我們市場的數量會暴增。」上周結束訪中行程的葉倫強調，「我在與他們討論時已很明確表示，這問題不只是我們擔憂而已，其他國家如歐洲、日本，甚至印度、墨西哥、巴西等開發中國家，也都關切。」
葉倫指責中國大陸一些「不公平經濟作為」，包括：補貼特定產業的產能過剩；粗暴對待在中國大陸營運的美國和其他外國公司。
當被問到美國有沒有可能課徵額外關稅時，她回答，「對於如何因應，我將不會排除任何可能方法。但我們真的想要很負責地處理美中關係」。
彭博資訊指出，北京領導階層針對電動車、電池、再生能源這些新產業，一直不斷在砸錢，就是要為走緩的經濟找到新的成長來源。美國拜登政府更加嚴格防止中國大陸科技發展，表示可能對中國大陸電動車提高關稅。歐盟則是已經對中國製電動車接受補貼的情況，展開調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言