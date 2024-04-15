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美財長葉倫：因應中國產能過剩 不排除任何可能方法

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長葉倫日前訪問中國大陸，結束行程前在北京召開記者會。 路透
美國財政部長葉倫日前訪問中國大陸，結束行程前在北京召開記者會。 路透

美國財政部長葉倫表示，美國不排除任何可能方式，來因應中國大陸的產能過剩問題，包括課徵額外關稅，阻擋被她形容是洪水般的廉價貨品淹進美國市場。

葉倫在CNN的專訪中說：「我們關切中國生產非常過剩的幾個領域的產品，輸入我們市場的數量會暴增。」上周結束訪中行程的葉倫強調，「我在與他們討論時已很明確表示，這問題不只是我們擔憂而已，其他國家如歐洲、日本，甚至印度、墨西哥、巴西等開發中國家，也都關切。」

葉倫指責中國大陸一些「不公平經濟作為」，包括：補貼特定產業的產能過剩；粗暴對待在中國大陸營運的美國和其他外國公司。

當被問到美國有沒有可能課徵額外關稅時，她回答，「對於如何因應，我將不會排除任何可能方法。但我們真的想要很負責地處理美中關係」。

彭博資訊指出，北京領導階層針對電動車、電池、再生能源這些新產業，一直不斷在砸錢，就是要為走緩的經濟找到新的成長來源。美國拜登政府更加嚴格防止中國大陸科技發展，表示可能對中國大陸電動車提高關稅。歐盟則是已經對中國製電動車接受補貼的情況，展開調查。

美國 葉倫

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