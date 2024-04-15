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中東戰雲密布航線大亂 航空業有壓

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

由於伊朗14日首度從本土對以色列發動空中攻擊，使中東多國關閉領空，不僅擾亂旅客的旅遊安排，也使各大航空公司遭遇航線受擾壓力，正在考慮如何在更狹窄的選擇空間下，安排亞歐航線。

以色列與伊朗都對領空實施民航機飛航管制，以色列13日已提前關閉國內及國際航線飛航區域，約旦、黎巴嫩及伊拉克13日也暫時對往、離及轉機航班暫時關閉領空，阿曼延長關閉領空時間數小時。

約旦與伊拉克14日已開放領空，但航空公司必須評估飛機遭攻擊波及的風險。澳航、新航及德航等多家航空公司已繞道或避開位於高風險區的航點，拉長客機飛航時間，並增添油料成本。科威特航空公司也表示，班機將遠離「緊張區域」。瑞士國際航空指出，將暫停台拉維夫航班，直到進一步通知為止，所有班機將避開伊朗、伊拉克及以色列領空。

各航空公司常利用伊朗領空，飛航歐洲－印度或歐洲－東南亞航線。俄羅斯入侵烏克蘭，迫使許多航空公司繞道至今，去年以色列與哈瑪斯開戰，航空公司遭遇的干擾主要集中在來、去台拉維夫的航班，現在則面臨更嚴峻挑戰。

德航日前已暫停飛往德黑蘭航班，之後奧地利航空也跟進。澳航基於油料考慮，已將伯斯直飛倫敦的航線調整為途經新加坡。新航表示，該公司航線不再飛越伊朗領空；國泰航空則密切關注中東情勢變化，但仍維持正常營運。

以色列 伊朗 航線

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