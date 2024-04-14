逐漸落後蘋果、台積電等對手 三星決策高層不願冒險…員工曝內幕

日經新聞報導，南韓三星電子過去在具決斷力高層的領導下，持續壯大，如今隨著領導階層不願冒險，已落後於蘋果和台積電等競爭對手。

在已故會長李健熙的領導下，三星不斷調整品組合、整頓旗下事業，在2000年代成為電視、晶片、顯示器和手機等領域的全球龍頭，但在李健熙2014年起因病住院的這十年間，三星的營收和營業利益卻都大致持平，問題就在於其結構內部缺乏變革。

三星一名研發人員去年秋季提出希望改善晶片生產良率的提案時，忘不了從直屬主管聽到的一番話：「除非有前例，否則我們不會批准你的改善計畫。」這位研發人員說，之所以會追求這構想，就是因為沒有前例可循，「在過去這幾年裡，我發現我沒辦法做想做的事」。

三星多數資深經理人都是一年一聘，無法在短期內做出成果者將不會獲得續聘，在這種割喉競爭的環境下，經理人門敦促下屬在短時間內交出成果，工程師們幾乎沒有花在研發計畫的時間。

一名從三星跳槽到SK海力士的南韓工程師表示，相較於三星這個不容許失敗的精英集團，SK海力士的企業文化鼓勵第一線員工面對新挑戰，「若不積極採用新點子」，SK海力士「就無法與三星競爭」。

SK海力士這種機構文化在高頻寬記憶體晶片（HBM）市場享受到成果，與輝達（Nvidia）締結緊密關係，贏得高於三星的優勢。三星占據全球DRAM市場龍頭已有30多年，卻因誤判人工智慧（AI）前景而遭受震撼。SK海力士去年第3季的DRAM市占率逼近三星，加重三星的壓力。

三星的競爭力下滑不只限於記憶體晶片。該公司的智慧手機出貨量曾領先全球十多年，去年卻被蘋果超越。三星手機出貨量減少，也影響到晶片和顯示器等手機內會使用的三星產品銷量。

另一方面，三星2019年設定了要在2030年時成為全球系統晶片領導者的目標，卻始終落後於台積電。而且，在美國政府尋求把晶片製造搬回美國本土之際，英特爾也正進軍晶圓代工業務，讓三星面臨「前有台積電、後有英特爾」的夾擊壓力。

此外，隨著中國大陸對手持續在家電和顯示器市場提高市占率，三星旗下四大業務－晶片、智慧手機、家電及顯示器－的獲利能力持續減弱。

Eugene投資證券公司研究中心主管李升宇（音譯）表示，過去三星不斷在比拚加碼投資的競賽中，贏得勝利，但現在競爭規則已經改變，三星需要一個能描繪新遠景的領導人。