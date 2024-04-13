瑞銀：黃金上看2,500美元
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）昨（12）日指出，美國聯準會（Fed）將在第3季開始啟動降息周期，屆時美元兌日圓將走低；各國央行持續買進黃金，加上中東局勢緊張，支撐金價表現，預估今年底，國際金價每英兩將升抵2,500美元高點。
過往美元走升，金價便會走跌。美國3月消費者物價指數（CPI）增幅公布高於預期，金價失守每英兩2,330美元，日圓接連失守152、153價位，瑞銀指出，因黃金是非孳息資產，通常利率走升會促使金價下行。
但因中東局勢緊張，美國與以色列政府警告伊朗不要發動報復性襲擊，對國際金價形成支撐；其次，預期央行將持續買進黃金，這兩大因素支撐下，瑞銀認為，國際金價仍有上漲空間，今年底將有機會升至每英兩2,500美元。
至於日圓匯率，瑞銀認為，短期日本央行將保持寬鬆政策，中期預期美元對日圓走低關鍵催化劑來自美國聯準會開始降息周期，預期此周期將在今年第3季啟動，屆時日圓將溫和走升，且不至於影響日股。
日本央行行長植田和男周三表示，央行在制定貨幣政策時不會直接對匯率走勢做出反應，否認了市場關於日圓大幅貶值可能迫使其升息的猜測。
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