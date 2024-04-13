中東戰雲密布...油金齊漲 金價突破2,400美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際金價盤中再創新高。 路透
國際金價盤中再創新高。 路透

國際金價12日盤中再創新高，漲破每英兩2,400美元，布蘭特油價也再度站上每桶90美元，主因為媒體報導，伊朗準備在周末前對以色列南部或北部直接發動攻擊，引發中東戰火擴大的憂慮，美國已希望中國大陸等國敦促伊朗克制，國際社會惴惴不安。

黃金現貨12日盤中大漲約2%至2,406.59美元，紐約黃金6月期貨一度上漲1.72%，報每英兩2,413.50美元，均創歷史新高；白銀現貨價一度漲至每英兩29.2295美元，為2021年2月來最高。

布蘭特原油6月期貨一度漲約2%至每桶92.11美元，西德州中級原油更一度漲逾2%，達每桶86.86美元。

華爾街日報（WSJ）11日報導，伊朗正準備在未來24~48小時內直接攻擊以色列北部或南部，以報復敘利亞一幢建築遭攻擊，導致伊朗高階軍方官員喪生，伊朗指控這起空襲為以色列所為。本周稍早，美國情報顯示伊朗或其代理人可能攻擊以色列資產，但知情人士透露，情報顯示伊朗可能會在以色列境內發動攻擊。

報導引述伊朗革命衛隊一名顧問透露，革命衛隊本周稍早已向最高領袖哈米尼提報幾個打擊以色列的選項，包括用精密中程飛彈直接攻擊，但哈米尼還沒拍板。

美國駐以色列大使館11日宣布，美國政府雇員和家族成員不得在以色列中部、耶路撒冷及別是巴以外地區從事個人旅遊。以色列總理內唐亞胡矢言報復任何對以色列的攻擊。

英國金融時報（FT）也報導，美國已告知盟友，伊朗可能即將展開報復攻擊，並已要求中國大陸、土耳其及沙烏地阿拉伯等國，敦促伊朗不要對以色列發動報復攻擊。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

安全疑慮 美國限制駐以色列外交人員行動

憂伊朗報復攻擊！美駐以色列使館對雇員實施旅遊限制

駐敘使館遇襲後揚言反擊 傳伊朗向美表態不躁進

美國務卿籲各國出力 約束伊朗勿攻擊以色列

相關新聞

小摩利息收益看淡 股價下跌

美國銀行業財報季12日開鑼，首先登場的摩根大通公布第1季獲利成長6%，輕鬆超越華爾街分析師預期。花旗集團和富國銀行首季盈...

中東戰火恐擴大！美股道瓊早盤跌逾200點 費半和台積電ADR摔逾2％

美股三大指數12日早盤開低，道瓊下跌245點或0.7%，標普挫跌0.7%，那指拉回0.9%，因通膨疑慮影響投資人的情緒，...

Fed官員表態 不急於降息

美國3月通膨率高於預期的數據出爐後，更多聯準會（Fed）官員加入認為無需急著降息的行列，其中包括Fed「三巨頭」之一的紐...

瑞銀：黃金上看2,500美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）昨（12）日指出，美國聯準會（Fed）將在第3季開始啟動降息周期，屆時美元兌日圓將走...

中東戰雲密布...油金齊漲 金價突破2,400美元

國際金價12日盤中再創新高，漲破每英兩2,400美元，布蘭特油價也再度站上每桶90美元，主因為媒體報導，伊朗準備在周末前...

蘋果計畫全面更新Mac產品線

【彭博】-- 努力提振電腦銷售的蘋果公司準備對整個Mac產品線進行全面改革，新一代產品將配置蘋果自研的旨在增強人工智能功能的晶片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。