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銀價今年漲勢比黃金還猛 專家預期後市看旺

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
白銀今年來大漲22%，漲幅比黃金還猛。路透
白銀今年來大漲22%，漲幅比黃金還猛。路透

貴金屬今年漲勢凌厲，黃金價格今年來已16次刷新收盤紀錄，白銀的漲勢則更為兇猛，年初迄今的漲幅勝過黃金，專家看好銀價有望挑戰30美元關卡。

現貨白銀12日盤中大漲2.2%，每英兩報29.06美元，今年來跳漲22.1%，超越黃金同期漲幅16.2%。

Gold Newsletter編輯朗汀說，這波黃金漲勢令人印象深刻的特質，在於不受往常的重大利空影響，例如美國公債殖利率上升，以及強勢美元。

朗汀指出，黃金在美債、美元走強的逆風下仍得以上攻，在某些交易日可能實際支撐了金價，這類買盤反映出對價格不敏感的大量黃金需求。

他說，在黃金買盤方面，只有場外交易（OTC）選擇權市場與央行的需求略有能見度，「所以若你在找尋其他的需求源頭，我們懷疑部分人士透過晦暗不明的OTC市場，來建立大量黃金部位，或大幅空頭回補。」

投資網站GoldSeek.com和SilverSeek.com創辦人、總裁史匹納說，多數貴金屬市場觀察家、投資人、及交易員，仍運用傳統規則觀察不斷上漲的黃金、白銀行情；然而，「這是全新局面，透過觀察黃金需求與強勢美元和利率上升的關係，你可以看到黃金需求的重要組成。各國央行和其他美債持有者正在出售美元以購買黃金」。

他預期，黃金、白銀近期內不會大幅回落，過去幾天脫手這兩種貴金屬的投資人，短期來看可能太快下車，「市場如今衝上新高，並站穩該價位，也未出現過去大漲後的拉回，而是再被拱上，啟動新一波漲勢」。

這代表已脫手的交易員與投資人可能在下波漲勢重新上車，這可能是大幅拉回前的序曲。史匹納預期，金價可能要衝破2,500美元才會回落。他認為，銀價有望挑戰30美元關卡，突破該阻力位後才有拉回的可能，甚至連回跌也不會發生。

投資人 金價 黃金

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