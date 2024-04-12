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金價朝17度刷新高挺進 分析師：2因素使短線漲勢銳不可當

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
中東地緣政治緊張情勢升高，美國今年降息仍有一線希望，使金價12日一舉漲破每英兩2,400美元大關，後市仍看俏。美聯社
中東地緣政治緊張情勢升高，美國今年降息仍有一線希望，使金價12日一舉漲破每英兩2,400美元大關，後市仍看俏。美聯社

中東地緣政治緊張情勢升高，美國今年降息仍有一線希望，使金價12日一舉漲破每英兩2,400美元大關，看來今年第17個收盤新高紀錄即將手到擒來。分析師認為，下周缺乏重量級經濟數據掣肘， 金價短線仍有高點可期。

黃金6月期貨12日盤中勁漲1.7%或42美元，躍上每英兩2,414美元價位，仍盤旋在盤中高點附近。金價11日締造2024年第16個收盤新高紀錄，以每英兩2,372.70美元作收。

至此，黃金6月期貨年初迄今漲幅已超過14%。

兩大顧慮觸動金價新一波漲勢

金價3月初發動新一波強攻漲勢，主要驅動力是市場預料美國將調降利率，以及地緣政治緊張再起。近來媒體報導伊朗準備近期內對以色列發動攻擊，引起投資人關切。巴格達譴責以色列轟炸伊朗駐大馬士革大使館，造成伊朗將領喪生。

此外，美國3月生產者物價指數（PPI）升幅比預期溫和，減輕市場對今年聯準會（Fed）降息恐無望的疑慮，也讓金價為之一振。在此之前，美國就業和消費者物價數據強勁，令人懷疑今年Fed是否還會如原先預期降息三次，還是只降一、兩次甚至不降。

下周數據淡靜 不足以阻撓金價續攻

德國商跟商品研究主管阮秋蘭（Thu Lan Nguyen）在致客戶報告中指出，美國下周公布的只是次要數據，黃金不太可能遭遇重大壓力，至少就短線而論。

利率下滑時，持有黃金這種不孳息資產的成本隨之降低，因而提高黃金的投資吸引力。

Saxo Bank商品部門主管韓森指出，技術圖表顯示，金價接下來面臨的阻力價位是：2,450、2,500和2,645美元。

韓森接受MarketWatch訪問時說：「強勁的動能使金市成為避險基金追逐的夢幻市場，短淺的回檔整理使金價漲勢更容易維繫，並且延續多頭走勢。」

他表示，整體而言，金價勁揚凸顯出市場兩大顧慮：地緣政治衝突與金融穩定。

美國 金價 黃金

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