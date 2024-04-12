快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美示警：俄駭客藉「微軟電郵」竊官員與科技巨擘間通信

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
圖為駭客示意圖。圖/ingimage
圖為駭客示意圖。圖/ingimage

美國國土安全部旗下「網路安全和基礎設施安全局」今天發布的緊急命令顯示，俄羅斯政府支持的駭客利用對微軟電子郵件系統的存取權限，竊取官員和科技巨擘間的通信內容。

在日期登記4月2日的命令中，網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure SecurityAgency，CISA）示警，駭客利用電郵共享的身分驗證細部資訊，試著闖入微軟（Microsoft）客戶系統，當中包括數量不詳的政府機構系統。

在此之前，微軟3月時宣稱仍在與入侵者對抗，並將入侵者稱為「午夜暴雪」（Midnight Blizzard）。

此為整個網路安全產業敲響警鐘，就在上週，美國網路安全審查委員會（U.S. Cyber Safety ReviewBoard）發布了一份報告，稱另一次歸咎中國的駭客攻擊是可以預防的，並指責微軟的網路安全有缺失、刻意保持不透明。

CISA拒絕透露可能受影響的政府機構名稱。微軟在電郵中表示，他們「正與客戶合作，以協助調查並降低此事帶來的影響，包括與CISA合作，制訂緊急命令為政府機關提供諮詢指導」。

CISA警告，駭客也可能攻擊非政府組織。

CISA說，「其他組織也可能受到微軟公司電郵外洩的影響」，鼓勵用戶聯絡微軟，以獲取更多詳細資訊。

網路 美國 駭客

延伸閱讀

聯合再生被駭 產線一度停擺

企業降低資安風險 三個基本功

FBI局長：中國是美國最大威脅 駭客多過所有國家總和

日經：AI熱潮下 微軟將投資930億建置日本資料中心

相關新聞

日本2大「慘業」破產數飆新高 高獲利牙醫診所為何拉警報？

在日本，一人牙醫比比皆是，走在熱鬧的街區，發現牙醫診所的機率恐怕比便利超商還高。全日本有10.5萬間診所、其中牙醫診所6.6萬間，比超商總數（5.7萬）多。不過帝國數據銀行指出，2023年餐飲業與醫療院所破產件數創新高，且會繼續惡化。

美聯準會決策高層：近期通膨數據「不利於」降息

美國聯邦準備理事會（Fed）決策高層今天告訴法新社，近期通貨膨脹攀高，已減弱聯準會開始調降利率的機率

日圓回穩今早兌美元轉升 美元周四微漲

今（12）日早盤，在日本財務大臣鈴木俊一發表最新談話，重申因應日圓匯率過度波動「不排除任何選項」之後，日圓兌美元微升更接...

美示警：俄駭客藉「微軟電郵」竊官員與科技巨擘間通信

美國國土安全部旗下「網路安全和基礎設施安全局」今天發布的緊急命令顯示，俄羅斯政府支持的駭客利用對微軟電子郵件系統的存取權...

全球電動車銷量3月年增12% 中美市場增長被歐洲9%降幅部分抵消

市場研究公司Rho Motion周五表示，全球純電動車和插電式混合動力車 （PHEV）的3月銷量與2023年同期相比增加...

美參院金融委員會主席促拜登「永久禁止大陸製電動車進入美車市」

美國參議院金融委員會主席Sherrod Brown周四敦促美國總統拜登，阻止中國大陸製造的電動車進入美國車市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。