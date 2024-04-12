快訊

直播／第二波內閣名單公布…林佳龍接外長 邱垂正掌陸委會、鄭英耀任教長

早上沒有升旗要當心！從「晨勃」看健康 泌尿醫曝關鍵6原因

台南必比登推薦「康樂街牛肉湯」宣布永久停業 心疼原因曝饕客不捨

德意志銀行大轉向 預測聯準會今年只降息一次且拖到12月

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
德意志銀行在美國消費者物價指數連續三個月超出預期後改變看法，加入華爾街愈發壯大的陣營，認為降息時機會延遲。路透
德意志銀行在美國消費者物價指數連續三個月超出預期後改變看法，加入華爾街愈發壯大的陣營，認為降息時機會延遲。路透

德意志銀行在美國消費者物價指數連續三個月超出預期後改變看法，加入華爾街愈發壯大的陣營，認為降息時機會延遲。

以Matthew Luzzetti為首的德意志銀行美國經濟學家現在預計，聯準會今年只會寬鬆貨幣政策一次，而且要等到12月才會動手。這一轉變幾乎是顛覆性的：德銀就在本月稍早還認為聯準會今年會降息四次、每次1碼息。

類似的調整在華爾街已不足為奇，周三火爆的通膨數據讓很多預測者更加相信，聯準會在看到CPI向2%目標進一步回落之前會咬定青山不放鬆。加上此前有其他數據顯示經濟強勁，美國公債殖利率大幅走高，期貨交易員也開始懷疑聯準會今年是否會降息兩次。

Luzzetti和他的團隊在周四的一份報告中描述了他們的心路歷程：「最近的事態發展，尤其是上行的通膨報告、穩固的勞動市場數據以及放寬的金融環境，這些都明顯削弱了實施降息的理由。」

德意志銀行此前堅稱，聯準會需看到核心個人消費支出物價指數這個關鍵通膨指標在未來數月走弱，以獲得寬鬆貨幣政策所需的信心。

現在該行的預測是上述指標在3月和4月都達到0.3%，高到讓人更擔心通膨的地步。「如果這些數據成真，那麼僅憑通膨數據就不太可能證明7月降息的合理性」。

至於明年的展望，Luzzetti及其經濟團隊現在預計，聯準會將在2025年上半年降息兩次，然後按兵不動到2026年。他們還說，即便如此也存在降息次數更少的風險，特別是考慮到美國總統大選帶來的不確定性。

根據路透報導，美銀全球研究也預計聯準會將於12月開始降息，今年僅降息一次。滙豐控股則仍預計聯準會6月開始降息，今年降幅是3碼。

如果選前降息，拜登選情可能受惠。美國銀行經濟學家團隊寫道：「我們認為聯準會在12月之前不會獲得開始降息所需的信心，這意味拜登在選戰期間將面臨借貸成本上升與通膨持續的雙重壓力。」

不過，聯準會官員堅定認為，他們的政策決定完全沒有政治面的考量或影響。

在美國公布高於預期的3月通膨數據後幾小時，摩根大通、美國銀行、Jefferies、德意志銀行等機構的分析師放棄先前所稱選前就會降息的預測。法國巴黎銀行（BNP Paribas）則預期聯準會將在7月和12月共降息兩次，先前預測從6月開始降息三次，而瑞銀財富管理預計9月開始降息，之前預估6月。

美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

美日菲三國聲明 批北京在南海破壞穩定、重申台海重要性

亞洲非投等債基金 伺機布局

擺脫對陸供應鏈依賴！美日峰會有3大意義 背後政局困境浮上檯面

政經因素恐逼Fed降息抄捷徑？年尾降2次、每次降2碼

相關新聞

美示警：俄駭客藉「微軟電郵」竊官員與科技巨擘間通信

美國國土安全部旗下「網路安全和基礎設施安全局」今天發布的緊急命令顯示，俄羅斯政府支持的駭客利用對微軟電子郵件系統的存取權...

全球電動車銷量3月年增12% 中美市場增長被歐洲9%降幅部分抵消

市場研究公司Rho Motion周五表示，全球純電動車和插電式混合動力車 （PHEV）的3月銷量與2023年同期相比增加...

美參院金融委員會主席促拜登「永久禁止大陸製電動車進入美車市」

美國參議院金融委員會主席Sherrod Brown周四敦促美國總統拜登，阻止中國大陸製造的電動車進入美國車市。

德意志銀行大轉向 預測聯準會今年只降息一次且拖到12月

德意志銀行在美國消費者物價指數連續三個月超出預期後改變看法，加入華爾街愈發壯大的陣營，認為降息時機會延遲。

黃金大漲1.65% 再創新高 油價回落

國際黃金價格周四再創歷史新高，雖然周三公布的3月美國消費者物價指數（CPI）顯示通膨粘著，削弱了投資者對聯準會的降息預期...

馬斯克貼文槓上大法官 巴西高院院長：此事已「翻篇」

巴西聯邦最高法院院長巴洛索今天表示，他認為億萬富翁馬斯克對巴西大法官莫萊斯的攻擊，以及不服從最高法院判決的辯論已經結束了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。