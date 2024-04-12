亞銀預估 亞洲開發中國家今年GDP向上

亞洲開發銀行（ADB）11日微幅上修亞洲開發中國家今年經濟成長率預測至4.9%，因為許多經濟體景氣暢旺，抵銷了中國大陸放緩態勢。

亞銀發布「2024年4月亞洲與太平洋經濟預測」報告，預估亞洲開發中國家今年經濟成長率預測4.9%，略高於去年12月預測的4.8%。亞銀首席經濟學家帕克說：「外部環境充滿不確定性，今年開發中亞洲經濟成長仍然強健。」「多數經濟體升息循環告終、半導體景氣回升帶來貨物出口持續復甦，將支撐成長。」

在主要亞洲開發中經濟體裡，以印度經濟今年估將成長7%（上調0.3個百分點），傲視群雄，東南亞以菲律賓預估成長6%最高，大陸也從原估的4.5%調高至4.8%，但低於去年的5.2%，除受到房地產影響，國內需求也仍偏弱。

香港為2.8%（下修0.5個百分點）、新加坡2.4%（下調0.1個百分點）及南韓2.2%（持平）。

展望明年，亞銀預估亞洲開發中國家經濟成長率維持在4.9%，大陸降至4.5%，印度升至7.2%。台灣明年經濟成長料將趨緩至2.7%，仍高於南韓的2.3%、新加坡的2.6%，但將低於香港的3%。

亞銀也預估，今年亞洲開發中國家通膨率將略減緩至3.2%，明年再降至3%。台灣今年通膨率將從去年的2.5%趨緩至2.3%，明年再減至2.0%。