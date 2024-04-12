亞銀預估 亞洲開發中國家今年GDP向上

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

亞洲開發銀行（ADB）11日微幅上修亞洲開發中國家今年經濟成長率預測至4.9%，因為許多經濟體景氣暢旺，抵銷了中國大陸放緩態勢。

亞銀發布「2024年4月亞洲與太平洋經濟預測」報告，預估亞洲開發中國家今年經濟成長率預測4.9%，略高於去年12月預測的4.8%。亞銀首席經濟學家帕克說：「外部環境充滿不確定性，今年開發中亞洲經濟成長仍然強健。」「多數經濟體升息循環告終、半導體景氣回升帶來貨物出口持續復甦，將支撐成長。」

在主要亞洲開發中經濟體裡，以印度經濟今年估將成長7%（上調0.3個百分點），傲視群雄，東南亞以菲律賓預估成長6%最高，大陸也從原估的4.5%調高至4.8%，但低於去年的5.2%，除受到房地產影響，國內需求也仍偏弱。

香港為2.8%（下修0.5個百分點）、新加坡2.4%（下調0.1個百分點）及南韓2.2%（持平）。

展望明年，亞銀預估亞洲開發中國家經濟成長率維持在4.9%，大陸降至4.5%，印度升至7.2%。台灣明年經濟成長料將趨緩至2.7%，仍高於南韓的2.3%、新加坡的2.6%，但將低於香港的3%。

亞銀也預估，今年亞洲開發中國家通膨率將略減緩至3.2%，明年再降至3%。台灣今年通膨率將從去年的2.5%趨緩至2.3%，明年再減至2.0%。

經濟成長率 開發中國家

延伸閱讀

蘋果警告印度等92國使用者 恐遭傭兵間諜軟體攻擊

金恩盃／詹皓晴、梁恩碩一日兩戰 仍不敵印度吞3連敗

分享新加坡場館雙蛋設計 盧秀燕：空檔可調度彩排

福寶返中人氣不減 韓民倡「續租」 推熊貓旅遊套餐

相關新聞

美PPI增幅低於預期 Fed降息展望恐生變

美國3月生產者物價指數（PPI）升速意外低於市場預期，但年增幅仍為近一年來最高，為通膨減緩進展停滯增添新例證，而上周初領...

政治動盪、戰爭風險效應 全球富豪拚「護照組合」

全球富豪正在建立「護照組合」，取得第二、第三、或甚至第四國的公民身分，以避免會因政治動盪風險而須要出逃母國，而最熱門的標...

蘋果帶動科技股反彈 輝達漲逾4%、那指收創歷史新高

史坦普500指數上漲，那斯達克指數收創歷史新高，科技股從因持續通膨擔憂引發的回調中反彈走高。

FOMC副主席威廉斯：仍預期今年將降息3碼

美國聯準會（Fed）重量級決策官員威廉斯（John Williams）11日表示，他仍預測今年將降息3碼。

美通膨仍高 前財長桑默斯警告恐升息

美國聯準會（Ｆｅｄ）三月會議紀錄顯示，決策官員擔心通膨放緩進展已停滯，可能要維持利率更高更久，三月通膨數據則印證官員的憂...

WTO下修今年貿易成長 籲慎防分裂風險

世界貿易組織（ＷＴＯ）十日下修今年全球商品貿易成長預測，並警告紅海危機、地緣政治對抗及保護主義升高等逆風可能減弱復甦力道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。