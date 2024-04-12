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美PPI增幅低於預期 Fed降息展望恐生變

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國PPI升幅低於預期。 （路透）
美國PPI升幅低於預期。 （路透）

美國3月生產者物價指數（PPI）升速意外低於市場預期，但年增幅仍為近一年來最高，為通膨減緩進展停滯增添新例證，而上周初領失業救濟金人數減少，凸顯勞動市場仍然強健，都加深市場對聯準會（Fed）今年降息展望生變的疑慮。

勞工部11日公布，3月整體PPI月比升幅為0.2%，年比升幅2.1%，分別低於經濟學家預測的0.3%和2.2%。但年增率是2023年4月來最大，且比2月的1.6%大幅加速，顯示通膨依然黏著。剔除食物與能源的核心PPI月比攀升0.2%，符合預期；年比增幅為2.4%，是去年8月來最大，而且高於經濟學家預期的2.3%。

美國PPI走勢
美國PPI走勢

最新PPI數據顯示，服務費連續第三個月上揚，證明是通膨仍然頑強的主因。日前公布的3月消費者物價指數（CPI）顯示，3月核心CPI年增率連續第三個月高於預期，已迫使投資人降低、延後對今年Fed降息次數與時點的預期。

3月PPI勁揚主要受服務費上漲驅動，月比攀升0.3%。在這個類別項目，證券經紀與其他投資相關費用躍漲3.1%。

相反地，貨物價格下跌0.1%，翻轉2月上漲1.2%的走勢；能源最終需求成本月比跌1.6%，也一反近來上漲趨勢。

Fed決策官員正靜候服務費通膨減緩跡象，但3月PPI和CPI報告都顯示服務費通膨升溫。

此外，油價和其他大宗商品價格上揚，也可能使最近物價漲勢趨緩脫軌。受地緣政治與供應顧慮影響，原油價格正盤旋在10月來最高價位附近，可能推升生產與運輸成本。

同日，勞工部公布，止於4月6日當周的初領失業救濟金人數減少1.1萬人，經季調後降至21.1萬人，低於路透訪調經濟學家預估的21.5萬人。四周均值減少250人，減為21萬4,250人。

截至3月30日當周，持續領取救濟金人數達182萬人，比前一周增加2.8萬人，是1月來最多。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）11日表示，Fed在實現通膨與就業目標的雙重使命上，取得了「巨大進展」，但決策者尚未完成使命。

他在書面講稿中稱，通膨率預計將繼續朝著2%目標前進，但這個過程不會「一路平順」。

他指出，跡象顯示勞動力市場正邁向「正常」，預計失業率將在今年達到4%的峰值，然後逐步下降。

Fed 服務費 通膨

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