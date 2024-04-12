淡馬錫擬加碼投資歐洲 五年內將砸180億美元
新加坡主權基金淡馬錫控股公司（Temasek）計劃加碼投資歐洲，不受在當地遭遇的挫敗影響；淡馬錫新任歐洲、中東及非洲業務負責人韓明毅（Nagi Hamiyeh）認為，歐洲將為淡馬錫帶來重大機會。
彭博資訊報導，韓明毅表示，預計未來五年內，對歐洲的淨投資額將多達250億星元（180億美元）。他正在找尋合作夥伴，包括一些與全球最富有商業家族有關聯的企業。
在淡馬錫巴黎辦公室開業前，韓明毅受訪時說：「歐洲的情況比一兩年前更好。我自願來歐洲，因為我認為這裡對我們來說大有可為。」
他說，目標投資額的提升，意味著淡馬錫將大幅加碼歐洲資產。截至今年3月，該公司對歐洲的布局金額為320億歐元（340億美元）。目標投資額可能受到投資機會和外部事件左右。
韓明毅的投資承諾，正值淡馬錫持有的歐洲資產面臨挑戰。該公司對渣打銀行和荷蘭支付平台Adyen的投資，已從高峰回落；拜耳公司受旗下孟山都品牌除草劑的官司影響，在止於3月的一年內股價重挫51%。
他表示，淡馬錫無法獨自解決部分歐洲投資所面臨的問題，而是與其他投資人進行富建設性的對話，並提出想法，「我們將成為維權投資人嗎？當然不，這並非我們的DNA。我們的風格、特別是在新加坡以外，是在幕後大量運作」。
截至今年3月，淡馬錫的資產規模達3,820億星元（2,826億美元），歐洲、中東及非洲的資產占12%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言