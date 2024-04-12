淡馬錫擬加碼投資歐洲 五年內將砸180億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

新加坡主權基金淡馬錫控股公司（Temasek）計劃加碼投資歐洲，不受在當地遭遇的挫敗影響；淡馬錫新任歐洲、中東及非洲業務負責人韓明毅（Nagi Hamiyeh）認為，歐洲將為淡馬錫帶來重大機會。

彭博資訊報導，韓明毅表示，預計未來五年內，對歐洲的淨投資額將多達250億星元（180億美元）。他正在找尋合作夥伴，包括一些與全球最富有商業家族有關聯的企業。

在淡馬錫巴黎辦公室開業前，韓明毅受訪時說：「歐洲的情況比一兩年前更好。我自願來歐洲，因為我認為這裡對我們來說大有可為。」

他說，目標投資額的提升，意味著淡馬錫將大幅加碼歐洲資產。截至今年3月，該公司對歐洲的布局金額為320億歐元（340億美元）。目標投資額可能受到投資機會和外部事件左右。

韓明毅的投資承諾，正值淡馬錫持有的歐洲資產面臨挑戰。該公司對渣打銀行和荷蘭支付平台Adyen的投資，已從高峰回落；拜耳公司受旗下孟山都品牌除草劑的官司影響，在止於3月的一年內股價重挫51%。

他表示，淡馬錫無法獨自解決部分歐洲投資所面臨的問題，而是與其他投資人進行富建設性的對話，並提出想法，「我們將成為維權投資人嗎？當然不，這並非我們的DNA。我們的風格、特別是在新加坡以外，是在幕後大量運作」。

截至今年3月，淡馬錫的資產規模達3,820億星元（2,826億美元），歐洲、中東及非洲的資產占12%。

新加坡 資產

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