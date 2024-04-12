佳士得拓市新點子 推藝術品「先買後付」
藝術拍賣行佳士得（Christie's）將透過其合作的租賃服務商Art Money，推出百萬美元內藝術品「先買後付」的方案，期增加交易方式的選擇，可以拓展市場。
英國金融時報（FT）報導，佳士得將透過2016年成立的美國藝術品租賃服務商Art Money，提供藝術品交易金額在100萬美元以內的買家先買賣、後付款的方案。潛在買家將取得向該公司競標的預先核准金額上限，若得標，將可以至多十個月的分期付款方式，付清款項。
Art Money將收取出售價格至多10%的手續費，包含買家酬金。100萬美元內的藝術品買家酬金為落槌價之26%。
Art Money創辦人兼執行長貝克（Paul Becker）說，雖然交易的整體價格將因此增加，但「購買藝術品的作業太繁複，我們希望採用符合趨勢的商業手段來擴大市場」。目前市面上多數藝術品貸款的最低額度是100萬美元。
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