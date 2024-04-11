歐洲央行利率再度按兵不動 但聲明措辭改暗示將降息
歐洲中央銀行今天再度宣布關鍵利率維持不變，不過，歐洲央行表示，通膨放緩可望開啟寬鬆貨幣政策的大門，升高外界對歐洲央行6月首次降息的希望。
法新社報導，歐洲中央銀行（ECB）今天一如外界預期，自去年10月以來第5度利率按兵不動，主要再融資利率維持4.5%，存款利率維持4%的歷史高點不變，邊際貸款利率仍為4.75%。
歐洲央行之前為了抑制飆漲的物價，以創紀錄的速度升息，但隨著通膨放緩，外界越來越多呼籲歐洲央行開始降息的聲浪。
歐元區3月通膨減緩程度超乎預期，來到2.4%，距離歐洲央行2%的目標不遠。
在歐洲央行官員一再強調還要靜待更多數據，而這些數據在歐洲央行6月會議才能取得的情況下，外界普遍預期歐洲央行今天不太可能降息。
不過，歐洲央行在會議聲明稿中的措辭有所變化，他們表示，基礎通膨的多數指標正趨減緩，以及近月令人特別關切的薪資呈現「溫和」成長。
歐洲央行表示，「之前的升息持續影響需求，有助抑制通膨。」歐洲央行也說，物價壓力仍令人憂心。
聲明中說，歐洲央行若對通膨繼續向目標趨近更有信心，那麼降低當前貨幣政策的限制水準將是適當的。
凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示：「雖未採取政策行動，但歐洲央行正式打開6月降息的大門。」
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