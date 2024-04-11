快訊

離婚18年！大陸知名變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

傳林佳龍點頭接任外交部長 人事下午可望拍板

中職／啦啦隊一粒人氣高IG粉絲破25萬 還首次接獲廣告代言

OpenAI、Google、Meta鏖戰 AI戰爭白熱化

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
大型語言模型（LLM）的競賽中，過去都是由Open AI領先群雄，但各大企業也投入大量資金加入競賽，爭奪龍頭地位。（Photo by Focal Foto on Flickr under C.C. License）
大型語言模型（LLM）的競賽中，過去都是由Open AI領先群雄，但各大企業也投入大量資金加入競賽，爭奪龍頭地位。（Photo by Focal Foto on Flickr under C.C. License）

開發ChatGPT的OpenAI、搜尋引擎龍頭Google與法國人工智慧新創公司Mistral最近相繼發布人工智慧模型的新版本，AI戰爭逐漸白熱化！但專家指出，科學家們應試著讓人工智慧具有推理與規劃的能力，達到理解世界的目標，而非只是研究文字而已。

AI市場競爭無限

大型語言模型（LLM）的競賽中，過去都是由Open AI領先群雄，但各大企業也投入大量資金加入競賽，爭奪龍頭地位。《衛報》報導，谷歌10日就發布Gemini Pro 1.5，成為最先進的大型語言模型之一；隨後，OpenAI就發布最新的「GPT-4 Turbo」，兩者都更勝前代，不僅效能更好，還能夠接受圖片訊息。

微軟投資的法國新創公司Mistral也發布最新AI模型「Mixtral 8x22B」，採用開源的方式供所有民眾免費下載與建構。但這也受到不少批評，因為開發人員無法阻止人工智慧被用於有危害的目標，也無法及時修復系統漏洞。

The Information》也指出，Meta將於未來數周內，推出最新的人工智慧模型「Llama 3」；同時，OpenAI也著手進行開發GPT-5，該公司營運長萊特凱普更揚言，該模型「很快」就能推出。

訓練AI理解世界

隨著大型語言模型快速發展，許多人認為「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，即能表現正常人類所有智慧行為的AI）即將問世。然而，Meta首席AI科學家楊立昆表示，已經聽到無數次的預期，但這根本就沒有發生，「我們已經擁有能夠通過律師資格考試的AI，但它們卻無法清理餐桌或洗碗，因為AI實際仍缺乏理解世界的能力」。

楊立昆建議，人工智慧發展仍應注重「目標驅動人工智慧」（Objective-Driven AI），通過觀察來理解物體的位置、動作之間的關聯，進而理解達到目標的方式，而非僅在研究文字。

【更多精采內容，詳見

OpenAI 科學家 語言

延伸閱讀

15秒就能複製人聲！Open AI推出語音合成功能 恐危害社會仍未公開

OpenAI開放ChatGPT使用 無需註冊即可登入

相關新聞

OpenAI、Google、Meta鏖戰 AI戰爭白熱化

開發ChatGPT的OpenAI、搜尋引擎龍頭Google與法國人工智慧新創公司Mistral最近相繼發布人工智慧模型的新版本，AI戰爭逐漸白熱化！但專家指出，科學家們應試著讓人工智慧具有推理與規劃的能力，達到理解世界的目...

日經：華為上海研發中心將打造為晶片設備研發重鎮

日經新聞報導，華為正在上海建設的青浦研發中心將打造為半導體設備研發重鎮，為反制美國制裁繼續強化自身的晶片供應鏈。

美富豪擁第2國籍創新高 首選葡萄牙、馬爾他、希臘

全球居留權和公民身分顧問機構「恒理環球顧問事務所」(Henley & Partners)指出，愈來愈多美國富豪家庭申請雙...

輝達股價站穩腳跟後 分析師看後市還是一個字：漲

輝達（Nvidia）股價在連跌兩天後，10日站穩腳跟、大漲2%，分析師認為，在輝達晶片需求看增之際，後市展望依然看旺。

馬斯克好忙！明天接待阿根廷總統米雷伊 月底造訪印度會見莫迪

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）12日將在德州接待阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），接著在本月底造訪...

美超陸成台灣最大出口市場 2003年來首見 兩岸一家親觀點待考驗

財政部周三公布的數據顯示，在中國大陸占據台灣出口市場榜首長達數十年後，美國再次成為台灣最大的出口目的地。彭博資訊評論，雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。