OpenAI、Google、Meta鏖戰 AI戰爭白熱化

開發ChatGPT的OpenAI、搜尋引擎龍頭Google與法國人工智慧新創公司Mistral最近相繼發布人工智慧模型的新版本，AI戰爭逐漸白熱化！但專家指出，科學家們應試著讓人工智慧具有推理與規劃的能力，達到理解世界的目標，而非只是研究文字而已。

AI市場競爭無限

大型語言模型（LLM）的競賽中，過去都是由Open AI領先群雄，但各大企業也投入大量資金加入競賽，爭奪龍頭地位。《衛報》報導，谷歌10日就發布Gemini Pro 1.5，成為最先進的大型語言模型之一；隨後，OpenAI就發布最新的「GPT-4 Turbo」，兩者都更勝前代，不僅效能更好，還能夠接受圖片訊息。

微軟投資的法國新創公司Mistral也發布最新AI模型「Mixtral 8x22B」，採用開源的方式供所有民眾免費下載與建構。但這也受到不少批評，因為開發人員無法阻止人工智慧被用於有危害的目標，也無法及時修復系統漏洞。

《The Information》也指出，Meta將於未來數周內，推出最新的人工智慧模型「Llama 3」；同時，OpenAI也著手進行開發GPT-5，該公司營運長萊特凱普更揚言，該模型「很快」就能推出。

訓練AI理解世界

隨著大型語言模型快速發展，許多人認為「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，即能表現正常人類所有智慧行為的AI）即將問世。然而，Meta首席AI科學家楊立昆表示，已經聽到無數次的預期，但這根本就沒有發生，「我們已經擁有能夠通過律師資格考試的AI，但它們卻無法清理餐桌或洗碗，因為AI實際仍缺乏理解世界的能力」。

楊立昆建議，人工智慧發展仍應注重「目標驅動人工智慧」（Objective-Driven AI），通過觀察來理解物體的位置、動作之間的關聯，進而理解達到目標的方式，而非僅在研究文字。

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