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美超陸成台灣最大出口市場 2003年來首見 兩岸一家親觀點待考驗

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前總統馬英九（左）與中國大陸領導人習近平10日在北京舉行具里程碑意義的會晤。美聯社
前總統馬英九（左）與中國大陸領導人習近平10日在北京舉行具里程碑意義的會晤。美聯社

財政部周三公布的數據顯示，在中國大陸占據台灣出口市場榜首長達數十年後，美國再次成為台灣最大的出口目的地。彭博資訊評論，雖然總統馬英九與中國大陸領導人習近平透過具里程碑意義的會晤，強調兩岸一家親的觀點，但貿易數據透露出不一樣的故事。

台灣3月對美出口金額較去年同期成長65.7%到91億美元。對中國大陸的出口僅成長6%到79億美元。

自2003年年中以來，中國大陸一直是台灣最大出口地。不過，大陸降到第二名是因為只計算了直接出口大陸的貨物。將中國大陸和香港的出口合計的話，仍是台灣最大的海外市場，儘管與美國的差距正迅速縮小。

這項轉變凸顯出，美國歷屆政府努力減少中國大陸製造商品的依賴，從而引發全球貿易關係的重新調整。到2023年底，南韓對美國的出口也超過對中國大陸的出口。

美國 馬英九

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