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拚打破Nvidia獨霸！英特爾將攜手南韓Naver 成立AI半導體研究所

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英特爾（Intel）將和南韓Naver攜手開設人工智慧（AI）半導體研究所。路透
英特爾（Intel）將和南韓Naver攜手開設人工智慧（AI）半導體研究所。路透

美國晶片巨擘英特爾（Intel）將和南韓網路巨頭Naver攜手開設人工智慧（AI）半導體研究所，作為加強反制輝達（Nvidia）主宰AI晶片市場的努力之一。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse news報導，英特爾和Naver合作的目標，是擴大已英特爾AI加速器晶片Gaudi為基礎的開放平台軟體生態系，雙方將在Naver京畿道總部共同開設AI晶片研究所，英特爾的AI部門Habana實驗室和Naver的半導體研究員都將參與，由Naver Cloud的超大規模AI主管李東洙（音譯，Lee Dong-soo）領導。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）9日在美國舉行的「英特爾願景2024」活動上表示，「Naver是一家已在亞洲打造巨大AI模型的卓越公司」。Naver執行長崔收妍（音譯，Choi Soo-yeon）則表示，對於與英特爾合作感到非常興奮。

英特爾也在這場活動發表最新款AI加速器晶片Gaudi3，大幅降低AI模型的訓練時間，號稱訓練速度是輝達H100的兩倍，並表示以Meta的LaMa2模型測試結果顯示，推論效能比H100高出50%，節能效益也提高40%。

半導體 美國 願景

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