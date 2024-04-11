日本貧富差距加大！逾六成民眾收入未達平均 富翁數卻創新高

現代許多國家都面臨富者越富，但窮者卻越窮的貧富差距問題。近來日本調查也發現，雖然富裕階層的人口持續過大，但是貧困階層的人口也創下紀錄，中產階級開始慢慢減少。

日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，根據日本厚生勞動省2022年「國民生活基礎調查」指出，日本平均年收入為545萬7000日幣（100萬日幣約相當於新台幣210603元），然而卻有過半61.6％的人，收入未達平均值。收入中位數僅有423萬日幣，合計有34.5％的人收入在300萬日幣以下。

而公益財團法人日本生產性本部調查，發現2022年日本勞動生產力為8萬5329美元（約相當於新台幣274萬7534元），在經濟合作暨發展組織（OECD）38個加盟國中排行31，是1970年以來最差名次，數值和葡萄牙、匈牙利和拉脫維亞等物價相對便宜的國家相近。也輸給27名的韓國（11萬5454美元，約相當於新台幣371萬5714元）。

另一方面，日本的富裕層、超富裕層世帶數，卻創下2005年以來最高紀錄。2023年12月調查，日本家庭金融資產來到2141兆日圓（約相當於新台幣451兆元），同樣創下史上最高紀錄。顯示了日本帳面看似整體越來越有錢，但是卻落在少數富裕層手裡，貧窮人口則居高不下，壓縮到了中間層。