奧特曼在中東之旅狂遊說 推動建立全球AI聯盟

多位知情人士透露，OpenAI執行長奧特曼一直致力於在政府與產業領導人間建立一個全球聯盟，來支持提高為了發展AI技術所需的晶片供應、能源供應與資料中心量能。

彭博資訊引述知情人士的說法報導，奧特曼本周在阿拉伯聯合大公國與投資人和政府官員會面，討論民間領域如何與國家合作，支持AI成本高昂、大規模的基礎建設。其中一人說，奧特曼也已經與幾位西方國家官員會談，本周也將在華盛頓進行會面。目前不清楚這些努力會以甚麼樣的形式進行。

這些會面代表奧特曼展開最新努力，嘗試解決晶片供應和其他重要基礎設施跟不上AI部署速度的問題。彭博資訊先前曾報導，奧特曼也持續為成立一家晶片新創公司向國際投資者籌募數十億美元，目標利用這些資金設置一個生產半導體的工廠網絡。

奧特曼與世界各地官員交涉的廣度比先前更廣。幾位知情人士說，奧特曼目前討論的主題也不僅侷限在晶片生產，還包含了能源、資料中心量能等其他資源。

OpenAI發言人在聲明中表示：「正如先前所報導，OpenAI正持續談論關於增加晶片、能源與資料中心的全球基礎建設與供應鏈。我們尋求在往後的日子裡分享更多細節。」

知悉OpenAI想法的人士透露，奧特曼認為，驅動AI系統需要龐大的能源，是科技產業面臨的最大基礎設施挑戰之一。奧特曼先前談論過需要能源有「重大突破」來支撐這種極為耗電的技術，並且指出，較便宜的太陽能或核融合技術可望驅動AI的發展。

一名知情人士說，奧特曼本周在阿聯時，也會見了美國駐阿聯大使史壯（Martina Strong），不過史壯的發言人不願置評。奧特曼11日也將赴華盛頓，在國會進行幾場會晤，並且會見美國國安與情報圈的人員。這些會面是持續討論美國和其盟國如何能在AI領域維持領導、確保能使用AI基礎設施的一環。

奧特曼先前指出，他認為在設立一家數億美元晶片新創公司的時程和架構方面，與美國政府合作是極為必要的。為此，他也會晤了美國商務部長雷蒙多。

不過，追求設在阿聯的機構實體提供外國投資，可能會引發美國外國投資委員會的審查。美國議員也以同樣的疑慮特別關注阿杜達比AI公司G42。彭博先前報導，G42是OpenAI的晶片新創公司的可能投資者，但當前討論的狀態不明。