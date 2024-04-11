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Fed會議紀要：憂通膨降不夠快 但仍預期2024降息

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

根據今天公布的會議紀要，美國聯邦準備理事會（Fed）在3月利率會議上對近期通膨「廣泛」上升表示擔憂，但仍表示預計今年將開始降息。

路透社報導，今天數據顯示美國通貨膨脹比預期還熱，其實早在這之前，聯準會官員上月就開始擔心，抑制通膨的進展可能已經停滯，緊縮貨幣政策或許還需要維持更長時間，好緩解物價上漲的速度。

根據今天公布的會議紀要，在聯準會3月19日至20日會議上，「部分」官員甚至表示，目前5.25%至5.50%的政策利率限制性可能低於預期，或許會增加總需求動力， 帶來通膨上升壓力，這樣的邏輯可用來為再次升息辯護。

路透社報導，會議發布的預測顯示，沒有決策者打算提高政策利率，但會議紀要中的評論，反映聯準會官員正在應對的複雜狀況，他們爭論，究竟是貨幣政策長期過緊而損害經濟的風險高，還是聯準會過早放鬆貨幣政策而無法恢復通膨率達到2%目標的風險大。

法新社報導，聯準會3月會議後將基準貸款利率維持在23年來高點，決策者繼續努力要將通膨降至聯準會設定的2%長期目標。

物價漲幅已較2022年高峰顯著放緩，但近幾個月卻又見攀升，讓市場猜測聯準會何時可能開始降息，儘管美國經濟實力的其他指標仍保持韌性。

聯準會在聲明中表示：「一些與會者指出，近期通膨上升的範圍相對廣泛，因此不應僅僅被視為統計誤差。」

在3月的最近一次利率會議上，聯準會政策制定者預計今年將進行3次降息，暗示他們預計通膨回到2%的道路將繼續崎嶇不平。

美國 聯準會 通膨

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