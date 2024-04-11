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台積電ADR逆勢上漲 和Nvidia成唯二上漲費半成份股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲0.6%，收在146.22美元，較台北交易溢價14.8%，和輝達（Nvidia）成為費城半導體指數當天唯二上漲的成份股。

台積電（2330）昨（10）日公布3月合併營收1,952.11億元，為同期最佳，較去年同期增加34.3%。

費城半導體指數下跌1.7%，輝達上漲2%。

美國股市三大指數周三全面下挫，美國通膨數據高於預期，為聯準會（Fed）最快於6月開始降息的希望澆了冷水。英特爾（Intel）大跌近3%。

美國三大指數開盤就急挫，道瓊工業指數終場下跌422.16點，跌幅1.1%，收在38,461.51點；標普500指數跌49.27點，跌幅1%，至5,160.64點；那斯達克綜合指數跌136.28點，或0.84%，收在16,170.36點。

台灣加權股價指數周三下跌32.67點，收在20,763.53點。台積電下跌0.5%，收在815元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 175.11 -1.44 158.50 10.48

中華電 CHT 124.39 -0.92 126.00 -1.28

台積電 TSM 935.34 +0.56 815.00 14.77

聯電 UMC 52.33 -1.09 53.20 -1.64

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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