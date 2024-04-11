路透：鴻海擬採輪值CEO制 為培養領導人才做準備

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，知情人士透露，鴻海正在規劃讓輪值CEO制度化。 美聯社
路透報導，知情人士透露，鴻海正在規劃讓輪值CEO制度化。 美聯社

路透報導，知情人士透露，鴻海正在規劃讓輪值CEO制度化，將是這家已有50年歷史公司的一大變革，目的是要培養未來領導人才，以及更加落實公司治理。

其中一名消息人士透露，這是為培養接班人做準備。另外二位消息人士則提到，考慮中的一個選項，是會有四個輪值CEO的職位，每次輪值時間為六個月。他們指出，這是回應外部對公司治理提出更高的要求；希望以制度化方式培養高階領導團隊，但強調細節尚未定案，且仍有變數．

報導指出，這等於是鴻海首次將集中在董事長一人手中的經營決策，下放到四個人，輪值CEO各自歷練，醞釀世代交替的氛圍。

劉揚偉從2019年起接任鴻海董事長兼任總經理，他上任後即成立經營委員會，每季召開法人說明會，試圖改善公司的透明度。

至於輪值CEO人選，一位消息人士透露，可能由不同的高階主管擔任，此制度實行範圍將僅限於鴻海集團的六大事業群以及部分中央單位，不包含如工業富聯，鴻騰，富智康等旗下子公司。

華為從2011年即開始採用輪值CEO制度，每次輪值時間為六個月。輪值CEO是公司經營管理以及危機管理的最高負責人，並根據授權，召集和主持公司董事會常務委員會，以及經營管理團隊的相關會議。但其實這種輪值執行長的制度，在國際大企業中並不常見。

消息來源也表示，輪值CEO制度實施的細節尚未最終定案，包括人選都有可能變化。其中一位消息人士說，雖然創辦人郭台銘已淡出鴻海，但他對公司仍具一定影響力，這也是要考慮的變數之一。

團隊 職位

延伸閱讀

鴻海（2317）股價大漲…不因小利賣掉斷了現金流！ 專家：但我現在不會買進

納智捷電動車n7有望奪3月銷售冠軍

鴻海最後一盤5,656張賣單 股價收148.5元朝14年高挺進

躍升「新AI」股領頭羊 鴻海200元不是夢？法人這樣回應

相關新聞

東元5月變天在即 利明献任新董座呼聲高

電機大廠東元即將在5月全面改選11席董事，10日董事會公司派公布11名董事候選人名單，先前傳出的金融界兩大咖--台灣金控...

中天新聞台裁處案訴訟 NCC：再取得2件勝訴確定

外界關心NCC與中天新聞台間裁處案訴訟，NCC今天表示，近日再取得2件勝訴確定，整體而言，對中天新聞台的26件裁處案，其...

台積電搶才說太誇張 侯永清：應擴大半導體人才庫

台積電大舉招募人才，近3年共新增逾2萬人，令其他企業為找不到人所苦，台積電歐亞業務資深副總經理侯永清表示，這樣的說法太過...

路透：鴻海擬採輪值CEO制 為培養領導人才做準備

路透報導，知情人士透露，鴻海正在規劃讓輪值CEO制度化，將是這家已有50年歷史公司的一大變革，目的是要培養未來領導人才，...

SEMI：去年全球半導體設備出貨金額微降至1063億美元

SEMI（國際半導體產業協會）今日發布「全球半導體設備市場報告」指出，2023年全球半導體設備銷售總額，相較2022年的...

半導體業積極攬才 聯發科選才重4大特質

聯發科總經理暨營運長陳冠州今天表示，聯發科面對世界一流企業競爭，需要一流的人才。聯發科選才重視「OAGI」4大特質，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。