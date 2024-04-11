Google推出新版資料中心AI晶片、安謀架構CPU

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導

Alphabet旗下的谷歌（Google）今天公布新版資料中心人工智慧（AI）晶片TPU v5p的細節，並發表一款採用安謀架構（Arm-based）的中央處理器（CPU）Axion。

路透社報導，Google的張量處理器（TPU）是少數可以替代輝達（Nvidia）先進AI晶片的選擇之一，但開發商只能透過Google雲端平台（Cloud Platform）取得服務，無法直接購買該處理器。

Google表示，新的TPU v5p晶片由8960個晶片組成，原始效能是前一代TPU的2倍，並使用液態冷卻以維持最佳運作效能。

與此同時，Google計劃從Google Cloud提供安謀架構的中央處理器Axion。

Axion晶片效能比通用安謀架構晶片高出30%，並比英特爾（Intel）和超微（AMD）生產的當前x86晶片高出50%。

Google雲端服務競爭者亞馬遜（Amazon.com）和微軟（Microsoft）已各自推出安謀架構CPU，藉此區分他們提供的運算服務。Google已為影音平台YouTube、AI及自家智慧手機製造其他客製化晶片，但之前尚未打造CPU。

Google計劃「很快」使用Axion驅動Google Cloud中的YouTube廣告等服務。TPU v5p今天已可透過Google雲端取得服務。

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