BMW 上季電動車銷量勁揚 與產業頹勢形成強烈對比

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
德國豪華車廠寶馬（BMW）異軍突起，上季電動車銷量激增。 （彭博資訊）
德國豪華車廠寶馬（BMW）異軍突起，上季電動車銷量激增。 （彭博資訊）

德國豪華車廠寶馬（BMW）異軍突起，上季電動車銷量激增，表現勝過特斯拉福斯等苦於因應電動車需求下滑的對手。

彭博資訊報導，BMW 10日說，在今年第1季，旗下i4、iX1、i7等電動車款的交車量比去年同期勁增41%，帶動全集團（包含Mini、勞斯萊斯）的電動車銷量增加28%，攀抵8萬2,700輛，同時也喜迎電動車累積銷量達到100萬輛里程碑。

BMW的亮眼表現，與電動車需求下滑的產業態勢形成強烈對比，尤其是在歐洲，當地政府取消電動車補助方案，導致電動車市占率難以突破。福斯集團（VW）說，上季的電動車交車量下滑3%，儘管中國大陸銷量有所成長，仍難以挽回歐洲銷量劇減24%的頹勢。

賓士同日也說，上季電動車銷量下滑8%，原因包括供應鏈問題、Smart Fortwo雙人座車型停產、以及德國政府的補助退場，致使當地買氣不佳。特斯拉上季的全球交車量，則出現2020年以來首度年比下滑。

受電動車銷售告捷激勵，BMW 10日盤中股價一度跳漲1.3%，今年來漲幅達14%，過去12個月的漲幅也略勝賓士。福斯過去一年股價大致平盤，特斯拉則下跌4.4%。

BMW已推出多款新型電動車，包括轎車i4與近期的跨界車款iX2，寄望電動車能熱銷。BMW透過研發都會用車i3，比許多同業更早朝電動車轉型，藉此獲得更多研發電池科技的經驗，也必須面對外界對i3褒貶不一的評價。

花旗分析師亨德里克塞說，關鍵在於，相較於賓士，BMW的策略更偏重衝銷量，若市場情況轉趨艱難，BMW也更願意投入競爭。但他也說，未來衝銷量的難度可能更高，原因是大陸豪華車市成長趨緩。

在去年，電動車占BMW約15%的銷售比重，外界預期今年將提高到20%。BMW則期望今年電動車銷量能衝高到50萬輛，進一步提高電動車的銷售占比。

然而，BMW在最大市場中國大陸面臨激烈競爭，除了當地景氣低迷、也備受特斯拉發動的電動車價格戰影響。BMW、Mini等品牌上季在中國大陸的銷量下滑3.8%、在歐洲、美國則分別增加5.5%和1.2%。

福斯則暗示，歐洲的電動車需求有望回溫。該公司說，第1季純電動車的接單量比去年同期增加逾一倍，目前累積訂單數已達約16萬輛。

另外，BMW和總部位於克羅埃西亞的Rimac兩家公司在9日表示，他們已同意在高壓電動車電池技術領域展開合作，挑戰亞洲在該領域的主導地位。Rimac正擴大供應，目標是在2024至2026年期間，每年達到10萬顆電池的產量。

BMW 特斯拉 福斯

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