美日峰會啟動新AI計畫 彭博報導：亞馬遜、輝達將提供5,000萬美元

美日領袖會談10日登場，這次峰會將強化美日軍事聯盟，也會探索在經濟投資、太空科技和氣候變遷等合作事項。彭博資訊報導，為尋求在快速興起的人工智慧（AI）方面擴大合作，拜登和岸田文雄已爭取到亞馬遜和輝達的支持，將提供5,000萬美元進行一個新的研究計畫。

岸田文雄9日抵達華府近郊的安德魯聯合基地，成為繼前首相安倍晉三2015年以國賓身分獲邀訪美至今，接受白宮最高禮遇的日本首相。

彭博資訊10日報導，一位高階美國官員透露，上述這個5,000萬美元的AI計畫，將由華盛頓大學和築波大學共同實施。兩國另外還計劃展開一項聯合AI研究項目，由卡內基美隆大學和慶應義塾大學共同參與。

微軟9日已宣布將投資29億美元，強化該公司在日本的AI和雲端運算基礎設施，同時計劃在日本開設一家新的實驗室，專注AI和機器人技術。

岸田文雄已與微軟總裁史密斯會面，9日在華盛頓與美國企業界領袖進行圓桌討論時，敦促美企增加在日本的新興技術投資，他說「各位的投資將使日本經濟實現成長，這也將成為日本對美國進行更多的投資」。

日經新聞報導，拜登和岸田10日將宣布超過70項協議，包括將美日聯盟的指揮結構現代化，且促成共同生產軍事武器。日本則會贈送美國更多櫻花樹。

一名美國資深官員表示，這或許是我們在這類峰會所見到最豐碩的成果。他說，原則上一場雙邊峰會能達成的協議大概是12到20項。報導指出，美日這次達成的協議，許多都和國防有關。在岸田出發訪美前，多家媒體已預告，美日將升級兩國軍事聯盟，並解讀為遏止中國大陸的區域擴張。

華府這周很熱鬧，除了日本首相來訪，菲律賓總統小馬可仕10日下午也已啟程前往華府。行前他表示，「這項三方協議主要目的是讓我們能夠持續繁榮、彼此互助，以及維護南海和平與航行自由」。

小馬可仕說，他希望探尋與美、日在重要領域增進合作的方法，包括在基礎建設、半導體、網路安全、關鍵原物料、再生能源、國防及海上合作等方面。

小馬可仕將與美國總統拜登、日本首相岸田文雄舉行三方峰會，此前並會先和拜登會談。

白宮官員雖避免直接談到中國大陸，但無論是10日舉行的美日雙邊會談、或11日的美日菲三方峰會，都凸顯美國對中國大陸在印太區域的各種挑釁行徑的憂慮。

美國駐日本大使伊曼紐連日對外發言，替美日峰會炒熱氣氛；他8日在華府智庫表示，美日峰會可能討論在日本成立印太聯合救災中心，提供有形和無形的人道援助，包含出動美軍。