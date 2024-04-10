美國通膨連三月超熱...分析師：別指望Fed今年降息了

美國3月消費者物價指數（CPI）比預期火熱，使通膨數據連續第三個月高於預期，分析師認為這將壯大聯準會（Fed）內部「鷹派」聲勢，投資人應該覺悟一點：2024年Fed很可能維持利率不變。

通膨報告揭曉後不久，Toggle AI總裁賽特就表示，投資人該放棄「Fed年底前降息」的想望了，因為最新通膨和就業數據皆強，會給Fed「鷹派」官員更多彈藥阻止Fed降息。

賽特說：「向2024年降息展望告別的時刻到了嗎？可能是的。通常，Fed利率總是維持在高於通膨、但避免引發衰退的水準。如今標題和核心通膨率都穩定盤旋在3.5%附近，加上就業數據強勁，將給Fed內部鷹派官員充足火力把降息時點往後推。況且，量化緊縮（QT）持續順利進行，對市場無傷。這並不是降利率的時機。」

美國3月通膨報告出爐後，利率期貨市場顯示，交易員預期6月降息的機率大減。對Fed利率政策走向最敏感的美國2年期公債殖利率10日盤中急升18個基點，躍上4.92%。