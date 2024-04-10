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美國3月通膨顯著回溫且高於預期 降息前景混沌

中央社／ 紐約10日專電
美國3月消費者物價年增3.5%，高於市場預期。歐新社
美國3月消費者物價年增3.5%，高於市場預期。歐新社

美國3月消費者物價年增3.5%，高於市場預期。去年下半年通貨膨脹趨緩，但近幾個月進展停滯，甚至顯著回溫，懷疑聯準會今年是否會降息的投資人逐漸增加。

勞工部今天公布，美國消費者物價指數（CPI）年增率連2升，3月數值為3.5%，高於2月的3.2%及市場預期的3.4%，創去年9月以來新高；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增率保持在3.8%，未如市場預期降至3.7%。

經季節調整，CPI月增率0.4%，與2月漲幅相同；核心CPI月增率連3個月保持在0.4%。兩項數值都高於市場預期的0.3%。

投資人對最新通膨數據大失所望。美股跳空開低，道瓊工業指數盤初一度跌逾500點，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數跌幅分別約1.1%、1.2%。

美國CPI年增率曾在2022年夏季衝上9.1%，隨著供需趨於平衡，物價漲勢緩和，但與聯邦準備理事會（Fed）目標仍有段距離。聯準會為壓制通膨，2年多前開啟升息循環，如今政策利率處在23年高點。聯準會官員已暗示今年稍晚會降息，前提是通膨持續朝目標邁進，近期數據與官員願望背道而馳。

根據勞工部報告，加油及居住費用占3月整體物價漲幅逾半，車險、醫療、服飾等價格也上漲。

其中，主要反映房租的居住費用漲勢僵固，單月漲幅保持在0.4%，與去年同期相比上漲5.7%。這項數據近年扮演刺激核心通膨的元凶，近幾個月漲勢略微緩和，但進度不如市場預期。

今年初，投資人一度樂觀預期聯準會全年將降息6次。眼見通膨受控「最後一哩路」難行，就業、消費等其他數據反映經濟熱絡，投資人逐漸調整預期，與聯準會官員預測今年降息3次趨於一致。如今，愈來愈多人懷疑聯準會今年是否會降息。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（NeelKashkari）上週表示，如果通膨僵固，今年完全不降息是可能情境。

聯準會下次集會是4月30日至5月1日，利率按兵不動幾成定局。最新利率期貨市場行情顯示，聯準會6月降息機率只剩20%，遠低於一週前高於60%的水準；愈來愈多投資人預期聯準會將在9月啟動降息。

投資人 聯準會 通膨

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