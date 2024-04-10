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亞股普遍收高 投資人關注美國公布重要通膨數據

中央社／ 香港10日綜合外電報導
在美國華爾街股市經歷不冷不熱的一天之後，亞洲股市今天多數上漲，投資人搶進謀利並且關注美國關鍵通膨數據的發布，這些數據可能對利率前景產生重大影響。圖／歐新社
在美國華爾街股市經歷不冷不熱的一天之後，亞洲股市今天多數上漲，投資人搶進謀利並且關注美國關鍵通膨數據的發布，這些數據可能對利率前景產生重大影響。圖／歐新社

美國華爾街股市經歷不冷不熱的一天之後，亞洲股市今天多數上漲，投資人搶進謀利並且關注美國關鍵通膨數據的發布，這些數據可能對利率前景產生重大影響。

儘管市場正面回應上週的就業報告，這份就業報告表明經濟仍然強勁，但投資人瀰漫著一種不安情緒，也就是如果消費者物價指數（CPI）連續3度高於預期，可能會迫使美國聯邦準備理事會（Fed）延後降息。

NatAlliance Securities的布瑞納（Andrew Brenner）說，消費者物價指數（CPI）「是本週的關鍵數據」。他說：「投資人擔心CPI繼續成為聯準會的麻煩。」

投資人對今年降息的預期已從年初的6次降到最多3次，有些人甚至認為是零。

然而，一些觀察家說，不降息可能是經濟健康和強勁獲利所付出的代價。

在華爾街股市方面，標準普爾500指數和那斯達克指數小幅上漲，但道瓊工業指數小幅走跌。

中國當局批准一些海外線上遊戲後，包括騰訊等科技公司股價上漲，拉抬香港股市今天飆升1.9%。一些觀察家說，他們認為中國當局還會推出更多的利多措施。

雪梨、孟買、曼谷和威靈頓股市也走強，但上海和台北股市小幅下滑。

由於日圓走強拖累出口商，東京股市下跌。在日銀總裁植田和男發表了不太溫和的言論後，日圓兌美元匯率走強。

投資人 指數 美國

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