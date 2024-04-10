美日將宣布由Nvidia、亞馬遜資助的AI研究計畫 規模5,000萬美元

彭博資訊報導，美國總統拜登和日本首相岸田文雄已爭取輝達（Nvidia）和亞馬遜資助，共同推動一項全新的人工智慧（AI）研究計畫。美日兩國都希望在這項快速崛起的技術上，加強合作。

在岸田10日正式造訪白宮之前，一名資深美國官員告訴記者，這項規模5,000萬美元的計畫，將由華盛頓大學和筑波大學攜手進行。美日兩國也正規劃，由卡內基美隆大學和東京慶應義塾大學來進行另一項AI研究項目。

在推動深入研究AI之際，拜登政府正在評估一系列新的監管措施，旨在將AI技術的風險降至最低，而AI已是科技公司的發展重心。

此前，微軟9日宣布投資29億美元來提升該公司設在日本的AI和雲端運算基礎設施，而該公司的聲明還指出，計劃在日本新設一間聚焦AI和機器人的實驗室。

岸田文雄9日當天在華府與美國企業高層會面時，呼籲美企擴大投資日本的新興科技，「你們的投資將促進日本的經濟成長，也將成為日本向美國進行更多投資的資本」。