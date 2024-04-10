挑戰Instagram！TikTok將推出照片分享App 有用戶已經收到1通知
英國廣播公司（BBC）今天報導，TikTok（抖音國際版）將推出照片分享App（應用程式），名稱暫定為TikTok Notes。此舉被全球業界視為是對其最大競爭對手Instagram發起的挑戰。
TikTok表示，TikTok Notes是該公司正在開發的一個照片和文字的「專用空間」。
根據報導，TikTok的一些用戶已收到通知，內容提到，除非用戶選擇取消，否則他們發布的照片，將被分享到TikTok Notes上。
報導指出，這是社交媒體平台互相模仿對方產品的最新例子。先前，Instagram在2020年推出了類似TikTok的短影音平台Reel，但Instagram把重點放在Reel上，這曾讓一些用戶感到沮喪。
弗雷斯特研究公司（Forrester Research）研究總監普魯克斯（Mike Proulx）表示，模仿現象正在社交媒體平台上肆虐。
普魯克斯以Instagram複製Snapchat的Stories功能為例指出，如果表現好，模仿功能的投資回報可觀；但X平台（前身為推特Twitter）的類似做法卻以失敗告終，因此不能保證一定成功。
根據報導，TikTok表示，TikTok Notes的設計尚未最後確定，目前也未確認發布日期。但TikTok的一些用戶收到通知，指TikTok Notes將允許用戶上傳或分享照片。
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