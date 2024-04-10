快訊

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

新進度！砂卡礑再發現第3、4具遺體 「相擁深埋」土石堆下3至5公尺

印媒：特斯拉與信實工業討論於印度設立電動車廠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
印媒報導，特斯拉正與信實工業針對設立合資企業在印度打造電動車工廠一事，展開初期磋商。路透
印媒報導，特斯拉正與信實工業針對設立合資企業在印度打造電動車工廠一事，展開初期磋商。路透

印度媒體《印度商業線上》（Hindu BusinessLine）報導，特斯拉正與印度信實工業集團（Reliance Industries），針對設立合資企業在印度打造電動車工廠一事，展開初期磋商。

彭博資訊引述該媒體的報導指出，信實集團所扮演的角色還沒底定，但預料將在協助特斯拉設廠和相關營運部分發揮重要作用。特斯拉高階主管預期將在一個月後造訪印度，敲定廠址和合資企業事宜。

信實工業發言人拒絕評論這篇報導，特斯拉代表則未立即回覆彭博記者的置評請求。

特斯拉執行長馬斯克去年表示，在印度尋求吸引外國電動車品牌在當地設廠之際，特斯拉將大舉投資印度。彭博去年11月披露，印度正努力研擬一項協議，讓特斯拉在當地初期最少投資約20億美元設廠，特斯拉也可能提高採購印度汽車零件的金額至最多150億美元。

印度中產階級崛起，馬斯克多年來一直想打入當地市場。印度當局3月宣布，若外國企業投資至少415億盧比（5億美元）、並在三年內開始於當地生產汽車，便會調降相關業者電動車進口關稅。

印度 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

號稱76秒一輛新車下線！小米汽車超級工廠 採取和特斯拉相似壓鑄技術

何為通用人工智慧？馬斯克稱2年內「比人更聰明」 警告陸車企橫掃全球

特斯拉等電車車主注意！電動車專屬保單終於要來了 保費恐不便宜

特斯拉無人計程車要來了！馬斯克：8月8日推出Robotaxi服務

相關新聞

日央行總裁：不直接因日圓疲軟改變政策 但會防成本推動型通膨

日本央行總裁植田和男表示，不會直接因為日圓走勢而改變貨幣政策；與此同時，各方矚目的美國通膨數據可能使日圓跌破日本可能出手...

找美股科技七雄翻版？瑞銀點名歐股18強組合

美股「科技七雄」（Magnificent Seven）威震四方之後，瑞銀（UBS）點名歐股18強的組合也能有出色表現。其...

香港沉淪上海難取代 新加坡撿便宜

香港立法會3月23日以89票全票通過俗稱23條的「維護國家安全條例」，特首李家超稱這是「等待26年8個月零19日的歷史時...

金價創新高不停歇 美銀花旗估黃金這時間衝上2,500美元

儘管金價近期屢創新高，但美銀（BofA）預期，金價將繼續上漲，今年第4季平均價格將達到每英兩2,500美元，2025年甚...

彭博：蘋果去年印度製iPhone產值倍增 鴻海包辦三分之二

知情人士透露，蘋果在3月底止的過去一年，在印度組裝了價值140億美元的iPhone，產值提高一倍，顯示該公司正加速推動在...

蘋果Vision Pro被嫌 佩戴致身體不適 估降價逾65%才流行得起來

蘋果頭戴式裝置Vision Pro的部分用戶發現，剛拿到這款要價3,500美元的新產品時，戴起來沉重難受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。