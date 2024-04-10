印媒：特斯拉與信實工業討論於印度設立電動車廠

印度媒體《印度商業線上》（Hindu BusinessLine）報導，特斯拉正與印度信實工業集團（Reliance Industries），針對設立合資企業在印度打造電動車工廠一事，展開初期磋商。

彭博資訊引述該媒體的報導指出，信實集團所扮演的角色還沒底定，但預料將在協助特斯拉設廠和相關營運部分發揮重要作用。特斯拉高階主管預期將在一個月後造訪印度，敲定廠址和合資企業事宜。

信實工業發言人拒絕評論這篇報導，特斯拉代表則未立即回覆彭博記者的置評請求。

特斯拉執行長馬斯克去年表示，在印度尋求吸引外國電動車品牌在當地設廠之際，特斯拉將大舉投資印度。彭博去年11月披露，印度正努力研擬一項協議，讓特斯拉在當地初期最少投資約20億美元設廠，特斯拉也可能提高採購印度汽車零件的金額至最多150億美元。

印度中產階級崛起，馬斯克多年來一直想打入當地市場。印度當局3月宣布，若外國企業投資至少415億盧比（5億美元）、並在三年內開始於當地生產汽車，便會調降相關業者電動車進口關稅。