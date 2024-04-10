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被控非法登上中國漁船視察 美：一切於法有據

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導

美國海岸防衛隊近期與幾個太平洋島國警察合作、登上中國漁船進行視察的行動，遭中國外交官員指控不合法。海岸防衛隊反駁說，他們在各國要求下展開聯合巡防，保護沿海漁業。

路透社上個月報導說，太平洋島國萬那杜警方3月搭乘美國海岸防衛隊船艦，首度在萬那杜經濟水域進行巡防時，登上6艘中國漁船視察並發現有違反萬那杜漁業法的行為。

此外，吉里巴斯警方2月也曾搭乘美國海岸防衛隊船艦，進行10年來的首場聯合巡防行動時，也曾登上2艘中國漁船，但並未發現任何問題。

然而，中國駐紐西蘭大使王小龍在一封本月5日於使館內傳閱的信函中表示，利用美國與萬那杜、吉里巴斯和巴布亞紐幾內亞之間的「共巡協議」（shiprider agreements）來「針對中國漁船進行執法活動」，實屬違反國際法的行為。

王小龍在信中宣稱，這些協議對中國漁船船隊並無約束力。

他在信中說：「在沿海各國專屬經濟區從事捕魚活動時，中國沒有義務接受沿海各國以外任何一方的執法行為。」

美國海岸防衛隊少將戴伊（Michael Day）今天表示王小龍的聲明並不正確，還說共巡協議符合國際法。

他說：「我們依邀請我們的地主國指示，在保護他們專屬經濟區一事上配合他們登船及共事。」

「自由開放的印度－太平洋是建立在遵守國際規則、規範和法律的基礎之上，我可以很滿意地說，美國海岸防衛隊遵守所有國際法，種種登船行動都於法有據。」

美國巡防艦哈瑞特雷恩號（Harriet Lane）指揮官提索尼若（Nicole Tesoniero）則說，與大洋洲國家薩摩亞、斐濟、萬那杜和巴布亞紐幾內亞簽署共巡協議後，迄今23度登上在「各國專屬經濟區遠端」作業的漁船，當地警方並發現了12起違規事項。

她說：「無論是鎖定專屬經濟區內的船隻，還是展開執法行動，都是由我們合作夥伴決定的。」

美中關係

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