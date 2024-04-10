美國擬調降「中國旅遊警示」 副國務卿：擔心阻礙雙方交流

路透報導，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）9日表示，美國正在考慮放寬針對美國公民前往中國的旅遊警示，坦承這些警告可能會限制兩國人民之間的交流。

坎伯9日在非營利組織美中關係全國委員會 (National Committee on U.S.-China Relations) 主辦的活動上發表上述言論。

美國國務院自去年7月起將中國旅遊警示提升至第3級「重新考慮是否前往」（Reconsider travel），僅次於最高級的「請勿前往」（Do Not Travel）。

美國當時發布旅遊警示內容時指出，「中華人民共和國政府任意執行當地法律，包括對美國公民和其他國家公民發布出境禁令，且未根據法律執行公平且透明的程序」，稱「在中國旅行或居住的美國公民可能遭到拘留，無法獲得美國領事服務或涉嫌犯罪相關資訊」。