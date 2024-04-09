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馬斯克預言：明年底前將有比一般人還聰明的AI

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。路透
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

特斯拉執行長馬斯克預言，只要電力與硬體的供應能夠滿足人工智慧（AI）技術的強力增長，明年底以前，最新AI模型的能力就能超越人類智慧。

馬斯克周一（8日）在社群平台上，接受挪威主權財富基金（Norges Bank Investment Management, NBIM）執行長譚俊（Nicolai Tangen）訪問時說：「我的猜測是，大約在明年底以前，我們就會有比一般人都還聰明的AI。」未來五年內，馬斯認為AI的能力可能將超越全人類。

金融時報（FT）指出，馬斯克一向看好「通用人工智慧」（AGI）的發展；AGI是一種AI工具，非常強大，可在任何領域勝過最能幹的人。不過周一提出的時間預測，比馬斯克自己和其他科技界領袖先前預期的，都來得早。去年馬斯克表示，「完整」的AGI應該能在2029年達成。

過去18個月，AI領域有不少突破，像是發表影片生成工具、能力更強的聊天機器人，推動AI以超乎先前預期的速度發展。Google 旗下DeepMind共同創辦人Demis Hassabis今年稍早的預測是，2030年可以達成AGI開發。

馬斯克說，AI研發曾因微晶片供應瓶頸慢下來，特別是輝達（NVIDIA）的AI晶片，是AI訓練及運行必備晶片。所幸現在供應吃緊問題已緩解。不過新的AI模型將測試資料中心其他設備以及電網的能耐。他提到去年是晶片吃緊，今年問題轉到電力，「一、兩年內，電力供應很重要」。

馬斯克的新創AI公司xAI正在訓練其AI模型Grok的第二版Grok 2，「我們認為會比GPT-4還好」，他說；「應該5月之前會完成訓練」，接著訓練更強大的版本。

他提到，訓練Grok 2要用大約2萬顆輝達的H100 GPU，Grok 3和之後的版本將需要10萬顆H100 GPU。

知情人士透露，馬斯克過去一年花更多時間在xAI營運上，也撥更多資源到xAI。馬斯克有意在美國、中東和香港募資數十億美元資金，以便與OpenAI競爭。馬斯克是OpenAI共同創辦人，2018年因與現為OpenAI執行長、共同創辦人奧特曼對研發方向意見不合而離去。

談到電動車時，馬斯克重申，中國大陸電動車製造商「競爭力世界第一」，對特斯拉構成「最嚴峻的挑戰」。在這之前，他曾警告，在沒有貿易壁壘的情況下，中國廠商將在全球摧毀競爭對手。

規模1.5兆美元的挪威主權財富基金，是特斯拉大股東，譚俊表示，基金上個月會晤馬斯克，了解公司最新營運狀況。

OpenAI 特斯拉 馬斯克

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