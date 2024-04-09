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摩根大通戴蒙警告 未來幾年內美國利率可能升到8%以上

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
戴蒙提醒未來幾年內美國利率可能上升到8%以上，主因財政赤字創新高，以及地緣緊張使對抗通膨之役更為複雜。路透
戴蒙提醒未來幾年內美國利率可能上升到8%以上，主因財政赤字創新高，以及地緣緊張使對抗通膨之役更為複雜。路透

全美最大銀行摩根大通執行長戴蒙8日表示，未來幾年內美國利率可能上升到8%以上，主因財政赤字創新高，以及地緣緊張使對抗通膨之役更為複雜。

戴蒙對摩根大通股東開出年度信函指出，「龐大的財政支出，每年須為綠色經濟投入數兆美元，全世界重新整建軍備，以加全球貿易重組，這些都有通膨性」。

戴蒙承認，儘管包括他在內的預測人士都對美國經濟存有諸多懷疑，但美國經濟仍然堅韌。但他也警告，在全球一片躁動的背景下，包括烏克蘭及中東戰爭，可能加重經濟壓力，並使經濟擴張面臨險境。

戴蒙重申他對金融市場的樂觀論有所質疑。他表示，投資人與交易商預期聯準會（Fed）將會造就經濟「軟著陸」，而這意味著通膨將從目前較高的水準迅速回歸到2%目標，這種結果較不可能發生。

他強調，「金融市場目前所反映的，似乎是達成軟著陸的機率高達70%─80%，而我相信機率要低得多」。

戴蒙表示，摩根大通針對利率動向準備了多種腳本，最低到2%，最高達8%以上；「面對如此之多的腳本，我們公司的表現至少能夠持續OK」。

美國 通膨

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