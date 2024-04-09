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智庫：再生能源容量 不到目標一半

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

路透日前報導，巴黎智庫ＲＥＮ２１指出，二○二三年全球新增的再生能源容量，還不到符合全球氣候目標所需的一半。攀升中的能源需求和電網基礎建設孱弱，在在減緩從化石燃料轉型的腳步。ＲＥＮ２１成員包括多國政府及業界協會。

據該智庫研究報告，全球再生能源容量去年雖成長三成六，至四七三百萬瓩（ＧＷ），連廿二年創新高，卻遠低於實現全球氣候承諾所需的每年一千ＧＷ目標。該智庫執祕阿迪布直言，現實是能源需求同步增加，尤其在中國大陸、印度及其他開發中國家

該報告估計，去年仍待電網連接的計畫達三千ＧＷ，也需更多提高能源效率以及廢除化石燃料補貼的作為。僅廿國集團（Ｇ２０）國家政府發放的燃料補貼，前年就達創紀錄的一點三兆美元（台幣約四十二點一兆元）。

全球再生能源投資總額去年達六二三○億美元（台幣約廿點二兆元），年增百分之八點一。惟預估每年需一點三兆美元才能達成氣候目標。

再生能源 台幣 開發中國家

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