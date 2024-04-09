智庫：再生能源容量 不到目標一半

知識傳播是一門專業的技藝，也有其專門的任務。總有些人容易輕視知識傳播，認為那不過是將學院內的研究簡化，頂多加上一些噱頭吸引「普通人」先來看看，希望這些人以後能夠來接觸「正版」的知識。然而，傳播者的目標絕非只是發行「原著」的試玩版（甚至幼幼版）而已，相反地，傳播者的任務其實經常更像是二次創作，必須重新設想讀者可以從新的作品中得到什麼，再來著手剪裁、組裝，甚至延展、擴充，絕非「原著」的次級品。

2024-04-08 16:23