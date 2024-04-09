加國將砸18億美元投資AI

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

加拿大總理杜魯多宣布，預定16日公布的新預算案中，將包括規模24億加幣（約18億美元）的一籃子措施，用於投資人工智慧（AI）領域。

根據這份7日發布的聲明，在這份2024~2025年度的預算案中，最重要的是將撥出20億加幣用於「運算能力和技術基礎設施」，以加速AI研究人員、新創事業和其他公司能獲得成果。其他資金將用於加速AI在農業和醫療保健等領域的應用。

杜魯多說，這些資金「將有助充分發揮AI潛力，使加拿大人、尤其是加拿大的年輕人，能夠獲得高薪工作，同時提高我們的生產力，促進我們的經濟成長」。

圖靈獎（Turing Award）得主、蒙特婁大學知名AI學者班吉歐（Yoshua Bengio）指出，他擔心AI的發展軌跡，對加國政府打算提供5,000萬加幣預算，成立加拿大AI安全研究所（Canadian AI Safety Institute），表示歡迎。加拿大尚未通過法律規範AI。

加拿大 年輕人 杜魯多

延伸閱讀

挺過疫情黑暗期 台中柑橘銷加拿大拓北美市場

貴婦奈奈賣慘卻身穿一件10萬大衣 加國醫生批「唬爛」

貴婦奈奈逃亡加拿大…律師揭仍未落網主因 再嘆「完美割韭菜案例」

MLB／上澤直之被交易到紅襪 攜手吉田正尚、前隊友

相關新聞

小摩：經濟軟著陸太過樂觀

摩根大通（小摩）執行長戴蒙8日發布股東年度信，信中指出，他相信人工智慧（AI）一如蒸汽機，可望帶來重大變革。他並警告通膨...

獨立商品貿易一哥賺爆了

全球最大獨立商品貿易商Vitol去年賺進130億美元，連續第二年獲利遠超同業，鞏固其在全球能源市場的強權地位。

藝品市場 最壞情況已過

去年的藝術品市場有些平淡無奇，儘管畫廊晚宴、貴賓日、慈善晚會照常舉行、藝品仍賣得出去，但市場並不熱絡。不過好消息是，專家...

美股早盤平盤波動 台積電ADR漲1.7%

美股三大指數8日早盤小幅上漲，道瓊工業指數漲70點，市場準備迎接考驗聯準會（Fed）降息立場的上月通膨數據，並靜候財報季...

日銀下個課題 推動升息

日本銀行（央行）總裁植田和男到9日剛好就任滿一年，他表示自己已實現了上任時設定的目標：將央行複雜的貨幣刺激政策，轉變為更...

加國將砸18億美元投資AI

加拿大總理杜魯多宣布，預定16日公布的新預算案中，將包括規模24億加幣（約18億美元）的一籃子措施，用於投資人工智慧（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。