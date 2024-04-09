加國將砸18億美元投資AI
加拿大總理杜魯多宣布，預定16日公布的新預算案中，將包括規模24億加幣（約18億美元）的一籃子措施，用於投資人工智慧（AI）領域。
根據這份7日發布的聲明，在這份2024~2025年度的預算案中，最重要的是將撥出20億加幣用於「運算能力和技術基礎設施」，以加速AI研究人員、新創事業和其他公司能獲得成果。其他資金將用於加速AI在農業和醫療保健等領域的應用。
杜魯多說，這些資金「將有助充分發揮AI潛力，使加拿大人、尤其是加拿大的年輕人，能夠獲得高薪工作，同時提高我們的生產力，促進我們的經濟成長」。
圖靈獎（Turing Award）得主、蒙特婁大學知名AI學者班吉歐（Yoshua Bengio）指出，他擔心AI的發展軌跡，對加國政府打算提供5,000萬加幣預算，成立加拿大AI安全研究所（Canadian AI Safety Institute），表示歡迎。加拿大尚未通過法律規範AI。
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