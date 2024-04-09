中東緊張降溫 油價走跌

國際油價在亞洲8日早盤時段大跌逾1%，倫敦布蘭特一度跌破90美元大關，因為以色列從加薩南部地區撤離更多軍力，並承諾針對可能的休戰行動展開新的談判，緩和了中東的緊張局勢，也使油價漲勢稍歇。

布蘭特原油期貨8日一度挫跌1.7%至每桶89.6美元，跌破90美元關卡，上周五收在五個多月來最高水準，且周線連四紅；西德州原油期貨盤中也曾下跌1.7%至每桶85.4美元，跌幅後來均見收斂。

以色列與哈瑪斯已派出團隊前往埃及，為可能在開齋節停火休戰展開新的談判，這緩和了中東的緊張局勢。在上周，地緣政治因素與原油供應受擾的疑慮，導致油價大漲超過4%。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）7日表示，以色列已經準備好應付任何與伊朗關係惡化的情勢，此前，伊朗威脅要報復伊朗駐敘利亞大使館領事部門4月1日遭到空襲之事。

國際油價上周衝破每桶90美元，當時以色列和伊朗間的軍事緊張情勢一觸即發。