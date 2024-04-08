富裕國家糧食通膨率下滑 回落至俄烏戰前水準

富裕國家的糧食通膨已經回落至俄羅斯全面入侵烏克蘭之前的最低水準，物價增幅減緩，讓數百萬家庭兩年來遭遇糧食費用激增的壓力緩解。

英國金融時報報導，根據經濟合作發展組織（OECD）的最新數據，38個工業化國家的消費者糧食價格年增幅在2月下滑至5.3%，低於前一個月的6.2%增幅，遠低於2022年11月寫下的16.2%高峰。

糧食價格在2022年飆漲，原因是俄烏戰爭引發能源價格竄高、貿易量下滑，而且乾旱比預期嚴重，再加上新冠疫情相關的供應鏈干擾，都帶來影響。根據聯合國世界糧食計劃署（WFP）的資料，創紀錄的3.33億人口在2023年歷經嚴重的糧食不安全情勢。

荷蘭合作銀行（Rabobank）農業商品部門主管梅拉（Carlos Mera）表示：「我們已見到高糧食通膨的最糟情況。」「自從在烏克蘭遭到入侵、價格飆上高峰後，農業商品價格過去兩年已大幅回落，而這也是零售層面通膨放緩的力量。」

投資公司普徠仕（T Rowe Price）經濟學者維拉德克表示：「供應鏈已全面恢復正常、天然氣價格已回落至向來被視為較為正常的水準，而烏克蘭的穀物已透過黑海走廊恢復出口。」「這些因素顯示全球糧食通膨減緩的情況可望持續。」

聯合國糧農組織（FAO）上周五公布的令一份數據顯示，包括穀物、糖和肉類在內的糧食價格已大致從2022年創紀錄的高點回落。FAO的糧食商品價格指數在3月小幅上升至118.3，逆轉連七個月下滑趨勢，但該數據仍比去年3月跌了9.9點。

在2月，工業化國家的糧食價格通膨普遍緩和下來，最新的經合組織數據已比近期高峰減半或幾乎減半。

在美國，糧食價格通膨率年增率在2月下滑至2.2%，比2022年的11.4%高峰大幅回落，而且也是2021年5月來最低。

在英國，糧食價格與非酒精飲料價格在2月年比上揚5%，這是2022年初以來最低增幅，也遠低於2023年3月寫下19.2%的45年高峰。

根據歐盟統計局估計，在整個歐元區，糧食與非酒精飲料價格增幅在3月放緩至2.7%，是2021年11月以來首度低於3%。

不過一些國家持續面臨高於正常水準的糧價。FAO的指數在3月上揚，是由黃豆油、葵花油和芥菜籽油等植物油價格飆漲所帶動，原因是產量的季節性下滑與來自東南亞的需求意外增加。

牛津大學首席經濟學家艾哈邁德表示：「整體而言，已開發國家和新興市場的糧食價格通膨正在下滑，但我們見到一些地區依然艱困，尤其是依賴進口、又面臨匯率壓力的國家。」