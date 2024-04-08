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越南穩金市 打擊走私

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

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穩定金市近來已成為越南當局的首要之務，因為越南黃金價格高於國際金價，給了走私客上下其手的機會，扭曲匯市、使越南盾匯價低迷，從而傷害經濟。

彭博資訊報導，總理范明正上周要求央行加強穩定金市，並表示國內和國際金價的價差必須縮小，「以避免負面發展」。越南國內金價5日中午為每兩3,263.26美元，相當於每英兩約2,719美元，比紐約黃金現貨5日盤中最高的2,330.50美元還高。兩者的價差近幾個月一度達每兩1,500越南盾（600美元）。

世界黃金協會（WGC）數據顯示，越南去年進口55.5噸黃金，略多於2020年的39.8噸，但熟悉越南金市與監管當局的消息人士透露，由於越南的黃金進口法規嚴格，透過非法管道輸入的黃金增量更大。

當地黃金走私猖獗的原因包括缺乏官方供給及民眾在經濟困頓之際搶買，這也對越南盾匯率造成壓力，因為走私客須在黑市收購美元，以購買黃金。

專家指出，購買黃金的美元需求已使越南盾進一步貶值，讓央行更難抑制通膨，也更難減輕經濟遭受的負面衝擊。

越南 金價 黃金

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