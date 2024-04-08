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日企資金 加速湧入美國

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
圖／經濟日報提供
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從營建到食品，日本各大產業的業者看中美國強勁的消費力道，正追逐當地的成長機會，可能進一步擴大日企對美國與中國大陸的投資金額差距。

日本貿易振興機構（JETRO）初步數據顯示，2023年日本對美國的直接投資金額為635億美元，與一年前維持在同樣高檔的水準。

該報告並指出，止於2022年底，日本對美國的累積直接投資金額為6,965億美元，是對大陸投資金額的五倍。日本對美國十年前的投資額為2,865億美元，當時是對大陸投資金額的三倍，顯示日企這些年來擴大投資美國。

日本的積水房屋在1月宣布，以約49億美元收購美國營建商MDC控股公司。同樣在1月，大和房屋旗下的美國部門CastleRock Communities也宣布，將收購The Jones Company of Tennessee的營建事業。大和房屋去年10月也在美國南部發動類似的收購行動。

美國總統拜登與日本首相岸田文雄預定10日在華府舉行峰會，美日在半導體、電池等關鍵貨物補助的立場一致，可能使日本對美國與大陸的投資差距愈拉愈大。

另據英國金融時報（FT）報導，美國、英國和澳洲將會開始討論為「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）引入新成員，華府將推動日本參與其中，以嚇阻大陸。

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