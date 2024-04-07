金價屢創新高 好市多金條熱銷一空

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儘管金價持續屢創新高，量販賣場好市多販售的金條仍舊每次上架不久就銷售一空。因為頻繁的天然災害、俄烏和以巴戰爭、新冠疫情，及對金融災難的恐懼，讓愈來愈多人為最糟狀況做準備，尤其是年輕世代。

華爾街日報報導，33歲的克雷格和29歲的茱莉亞去年12月在好市多發現金條每英兩零售價為2,069美元，比金融市場的現貨價便宜3美元。他們立刻把它丟進購物車裡結帳。他們說，通膨傷害他們對美元的信任，並透過增加投資實體白銀和黃金來多樣化投資組合，「沒有人會知道未來會如何，有多點選項總是好事」。

金價5日再創歷史新高，盤中一度觸及每英兩2,330.50美元，收盤上漲1.7%至2,329.75美元，上周漲幅逾4%，連三周上漲。

據蓋洛普民調，消費者去年把黃金評比為比股票和共同基金還好的投資，為十年來首見。

道富公司研究顯示，千禧世代對黃金的好處和買賣便利性看法更樂觀。平均每名千禧世代配置17%的投資在黃金上，包括黃金ETF，但X世代和嬰兒潮世代的資產組合僅10%投資黃金。

一些千禧世代投資人表示，特別是在去年一連串銀行倒閉後，他們不相信金融體系，故轉向黃金尋求更安全的資產保值。

好市多已提供其會員更輕易購得金條的機會。雖然有每名顧客購買上限，但一些黃金買家說，好市多的價格比在其他零售商看到的還便宜。

好市多表示，去年該公司總共賣出1億美元的金條，後來也開始加賣銀幣；貴金屬銷售帶動了截至2月底止的上季電商銷售年成長18%。