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美連鎖便利店 黃金時代來了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國便利商店近年來快速展店。 （路透）
美國便利商店近年來快速展店。 （路透）

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不久以前，美國便利商店或是加油站附設商品裡所賣的食物名聲很差。如今，情況大不相同。上市公司7-Eleven、Casey's等，還有從賓州起家的未上市公司Wawa、Sheetz，這些連鎖便利商店品牌都在增闢更多手工食品和飲品，同時也以前未有的速度展店。在這個新冠肺炎疫情後的時代，美國便利商店來客量大增，而且目前看起來趨勢會持續下去。

道瓊社報導，對消費者和投資人來說，現在堪稱是美國便利店的黃金歲月。費城地區Waga的忠實顧客總愛來買份新鮮的潛艇堡和平價咖啡；全美的小7店裡，重量杯飲料是熱賣品；以德州為基地的Buc-ee's甚至有「全美最乾淨廁所」的美名；還有大型的便利商店，各色食物和商品應有盡有，吸引顧客不斷回流。

Placer.ai的資料顯示，2023年上半年美國便利店的來客數，已經遠遠超過速食餐廳、連鎖咖啡店、加油站商店。主要連鎖便利商店的來客數，2023年7月較疫前基礎線2019年1月成長逾60%。相較之下，加油站商店成長率不到20%。7-Eleven、Casey's、Maverik、Kwik Trip、Buc-ee's這幾家連鎖便利店的來客數，去年每個月和今年1月，都高於疫情前的2019年。

Jefferies分析師Corey Tarlowe說：「業界幾家大公司的品牌強、識別度佳，深度耕耘所在的社區，有著實實在在的長期成長經歷。而且他們也將科技和供應鏈現代化，因應未來成長。」

Janus Henderson Investors投資組合經理人塔格曼（Justin Tugman）表示，「便利商店這行動態改變了，小型的經營者愈來愈難跟大公司競爭。」較大幾家公司一直擴大收購力道，寄望藉強化忠誠顧客獎勵計畫、應用程式（App）、以調理食品來提升獲利。「過去十年，便利商店業已明顯整合」。

美國人為何會愛上便利店？Vontobel資產管理公司基金經理人Markus Hansen分析，疫後人們又開始出門工作、上學、休閒，他們願意為了方便吃買了就可帶走的新鮮食品，「時間就是金錢」，便利店找到方法從這個概念賺錢。另外，因為通膨，吃速食開銷大增，況且很多人不是沒時間坐在餐廳吃，就是連速食店都嫌貴。

便利商店都開在很便利的地方，為顧客省時省錢提供了最佳選擇。專家提議可留意幾檔便利店概念股票。

Casey's在美國的門市有2,600多家，主要在中西部地區。今年與明年的每股盈餘可成長到個位數中段到高端之間。25年來，每年的股利都增加。

Murphy USA都找沃爾瑪超市的附近開店，就近人潮，在美國南部與中西部有1,700門市。Stephens分析師Ben Bienvenu看好近年市場一直在提高的Murphy USA，以該公司在科技方面的投資，認為股價有潛力由目前的415美元漲到470美元。

美國的7-Eleven在2021年買下加油站與加油站商店Speedway之後，成為全美最大連鎖便利店營運商，成長潛力雄厚。美國的7-Eleven為日本7&I控股所擁有。

便利商店 加油站 美國

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