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歐美力推除碳式碳權 有望先吸引金融航空業

中央社／ 舊金山／倫敦5日綜合外電報導

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碳市場業界認為，隨著有利市場的激勵措施可望吸引來自科技、金融、化工和航空等產業的碳權買家，從大氣中去除二氧化碳這種碳權額度的需求將會成長。

企業或組織透過購買「碳抵換」額度（即俗稱的碳權）減排。當前碳抵換額度多為藉避免大面積毀林、建置再生能源場等減少碳排所取得，這類「減量式碳權」成本較低，目前也是市場主流，宛如作帳讓排放與配額間取得平衡。

而透過生態復育、造林、除/固碳技術取得的碳抵換額度，則是貨真價實做到碳移除。這類「除碳式碳權」成本高昂，目前只佔全球碳抵換專案極小比例。

路透社報導，許多科學家相信，每年利用自然或科技從大氣中吸除數十億噸二氧化碳，才是達標巴黎協定氣候目標的唯一途徑。

想讓碳移除作為碳權市場主流尚在萌芽階段，一些小型新創公司才剛投入研發新技術，盼讓吸除大氣中溫室氣體產生的碳權額度能更加市場化，距離能廣泛採用還需多年時間。

儘管懷疑論者認為大力發展碳移除恐變相鼓勵企業繼續碳排，況且也不太可能迅速發展到大規模，但美國的降低通膨法案（IRA）仍祭出減稅優惠盼從經濟上大力推動市場發展，歐盟執委會也提出一個供認證歐洲碳移除量的架構。

碳市場追蹤網站CDR.fyi顯示，2023年各種源自碳移除專案取得的碳權，購買配額量為460萬噸，當中約11萬8000噸已交付，並獲外部單位認證確有做到除碳。

目前有一小搓公司正為這類除碳式碳權額度製定認證標準，當中翹楚的Puro.earth與Isometric兩間公司希望讓碳權買家更放心。Puro.earth是美股營運商那斯達克（Nasdaq）集團所擁有。

CDR.fyi指出，2023年交付的除碳式碳權額度裡，93%來自生物炭（biochar）。市場裡大部分的生物炭碳權都是由Puro認證。

生物炭是把農業廢棄物等生物有機資材，以攝氏400度以上高溫熱裂解製成的產品，產製過程中將大氣中吸收儲存的碳固定在生物炭中，可有效減少因燃燒農業剩餘資材造成大量碳排，符合減排理想。

Puro目前還計劃就更奇特的吸碳技術製訂認證標準，例如岩石先進風化技術幫助岩石吸收二氧化碳，以及使用化學物質從周遭空氣吸碳。Isometric則專注於「生物油」（bio-oil），生物油是將農業廢物轉化為可注入地下的液體。

雖然碳移除領域尚有所謂直接空氣捕捉（DAC）技術，但用這類新興技術取得的碳權，對許多買家來說實在太貴。

目前生物炭產生的碳權額度約每噸140美元，生物油的碳權則約每噸600美元，都遠高於傳統靠再生能源減排所得碳權約每噸10美元。靠DAC技術生成的碳權額度，價格可能還要高於生物炭、生物油。

不過高端產業按部就班投入，讓業界看到除碳式碳權確實可行。

摩根大通集團（JPMorgan Chase）負責碳管理的萊特（Taylor Wright）說：「鑒於降低通膨法案所列內容，以及檯面上其他合規方案，投資碳移除確實有搞頭，並有利於提升需求。」摩根大通本身有買Puro認證的除碳式碳權。

Charm Industrial公司執行長賴恩哈特（PeterReinhardt）也看見除碳式碳權有越來越多買家。Charm Industrial公司專營將農業廢棄物製成生物油，並與Isometric公司合作。

賴恩哈特說：「這定然是從科技業起頭，然後進入金融領域....我們現在還看到開始打入航空旅行等幾個其他產業。」

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