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日銀暗示 下半年恐再升息

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
日本銀行總裁植田和男接受媒體訪問時，強調日本通膨的動能可能持續，並暗示有可能在今年下半年再次升息。(美聯社)
日本銀行總裁植田和男接受媒體訪問時，強調日本通膨的動能可能持續，並暗示有可能在今年下半年再次升息。(美聯社)

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日本銀行（央行）總裁植田和男接受媒體訪問時，強調日本通膨的動能可能持續，並暗示有可能在今年下半年再次升息。日圓兌美元匯價一度應聲觸及兩周最高點，不過漲幅迅速收斂。

朝日新聞五日刊出植田和男的專訪，他受訪時表示，實現央行通膨目標的可能性，將從夏天開始提高，並持續至秋天。這場訪談是在本周三進行，這也是植田在日銀上月宣布結束負利率後，首次接受媒體採訪。

植田和男在專訪中重申了他的觀點，也就是，日銀的目標在維持日本工資、物價成長良性循環，如果匯率變動對這個目標產生了不可忽視的影響，日銀將會對日圓匯率做出反應。

野村證券日本貨幣策略主管Yujiro Goto說，植田的談話讓市場預期，日銀今年七月到十月這個時間範圍裡的利率會議，將會決定升息。

朝日新聞的報導發布後，日圓兌美元匯價一度觸及兩周最高點，來到一百五十點八一日圓兌一美元。

因為一旦日銀升息，日本與美國之間的利差可望縮小。不過中午過後日圓兌美元升值幅度又縮小，匯價回到一五一以上。

日銀三月十九日升息結束世界上最後的負利率之後，日圓兌美元匯價卻意外不升反貶，並持續走軟。主要是即使日銀調高利率，與美國的利差仍然很大，而且植田和男宣布升息那時，態度偏鴿。雖然之後日本其他相關官員加大可能干預匯市的警告力道，日圓上周還是跌至一九九○年以來的最低水準。

五日支持日圓升值的另一個原因是，日本政府再度對市場喊話，稍早先是財務大臣鈴木俊一再度口頭干預，他說，日本政府已經準備好了，在匯率過度波動時採取適當措拖，不排除出手支撐日圓。

當日下午日本首相岸田文雄也說，政府將採取一切手段，遏止日圓過度波動。

許多經濟學家也示警，日銀可能需要比預期更早再次升息。

瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama就表示，「長期抗戰似乎難以避免了」，「這將可能讓市場愈發關切日銀是否很快就會再升息」。

日銀在上月升息之後，彭博進行調查，當時有百分之五十四受訪者認為日銀會再升息，主要因為日圓仍舊疲軟。可是升息並不是個容易的決定，畢竟日本經濟還沒站穩腳跟，許多經濟學家預期今年第一季的經濟其實會是萎縮的。

Karakama表示，日本經濟還沒準備好面對連續升息，不過日圓太弱，因而也不能完全排除提早升息的可能性。

升息 日圓匯率 日本銀行

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