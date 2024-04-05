傳美國將施壓荷蘭 限制ASML對中國大陸服務合約

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2名知情人士指出，美國正依賴盟友來阻礙中國科技業，拜登政府計劃下週施壓荷蘭，要求荷蘭阻止其半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）對中國的部分設備提供服務。

路透社報導，這些知情人士表示，美國政府主管出口政策的艾斯特維茲（Alan Estevez）預定8日在荷蘭會見當地政府官員和艾司摩爾高層，以討論服務合約。

其中1名人士說，華府也可能尋求將限制獲得荷蘭設備的中國晶片製造廠列入清單，作為討論的一部分。

荷蘭外交部證實這次會議消息，但未詳述議程主題，並表示「荷蘭與我們的夥伴總是相談愉快。8日的會談就是一個例子」。

中國駐華府大使館指出，北京反對美國「過度延伸」國家安全概念，利用「藉口脅迫其他國家加入對中國技術封鎖之列」。

美國商務部和艾司摩爾不願發表評論。艾司摩爾股價聞訊一度下跌。

這次會議是華府最新舉措，意在說服盟友加入美國的行列，以進一步壓制中國製造先進晶片的能力。

去年，遭受制裁的中國電信巨擘華為推出一款內裝精密晶片的新型手機而震驚世界。這款華為Mate 60Pro手機被視為中國科技復興的象徵，儘管美國持續壓制中國製造先進半導體的能力。

對中國相關晶片的出口，影響其經濟重大。中國國家主席習近平本週與美國總統拜登通話，抱怨美國阻擋先進半導體等某些美國技術，阻礙中國的發展。

由於大型且昂貴的設備需要持續維護，對艾司摩爾設備的維修限制所帶來的影響可能特別痛苦。以去年銷售而言，中國是艾司摩爾第2大市場（29%），僅次於台灣。

日本和荷蘭去年加入美國行列，以國安為由制止若干晶片製造技術流入中國。根據艾司摩爾，荷蘭政府開始限制中國客戶使用某些深紫外光曝光機（DUV）設備，並部分吊銷1項許可，影響少數中國客戶。

但荷蘭的限制未如美國規定般嚴格，美國禁止本國企業為先進中國廠商的設備提供服務。艾斯特維茲公開表示，美國正要求盟友阻止國內企業為中國客戶提供某些晶片製造設備。

去年10月，美國頒布1項法規，禁止一些中國晶片廠使用更多艾司摩爾DUV設備，因為這些設備中的美國零件讓華府有權監管其海外出口。1名知情人士表示，官員可能在8日會議上討論擴增中國廠商名單。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）與習近平上週在北京舉行高峰會，習近平警告不要設置貿易壁壘。

呂特指出，荷蘭限制目的在於盡量減少對業務的阻礙。

然而，呂特表示，中國對俄羅斯的支持是兩國關係的主要障礙，荷蘭將俄羅斯視為其最大的國家安全威脅，這是荷蘭對中國出口具潛在軍事用途物品將受嚴格審查的訊號。

呂特是下屆北大西洋公約組織（NATO）秘書長的主要候選人。