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亞太天災經損 僅9%獲理賠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

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保險業者怡安（Aon）的一份報告顯示，自然災害去年造成亞太地區損失高達650億美元，主要是中國大陸洪災肆虐以及印度乾旱嚴重，但其中僅9%或60億美元獲得保險理賠，遠低於本世紀理賠150億美元的平均水準。

報告發現，洪災連續第四年成為造成亞太地區經損的最大威脅，在2023年損失總額的占比超過64%。怡安說，自2010年來，每年洪水相關損失都超過300億美元。

中國大陸災損金額322億美元最慘，占亞太地區總損失的一半以上。香港、南韓、印度和巴基斯坦也都經歷嚴重洪災和創紀錄降雨事件。特別是南亞洪災，導致近2,900人死亡。

地震也是損失加劇的成因。阿富汗赫拉特省和大陸甘肅省分別在去年10月和12月發生地震，有近1,500人喪生和20多萬戶房屋受損。

至於台灣3日剛發生的規模7.2花蓮大地震，彭博行業研究分析師表示，全球再保險公司，如瑞士再保險公司、慕尼黑再保險公司和百慕達承保人，面臨的保險給付請求應該是有限且可控的。若純粹依過往經驗來看，保險損失可能是十幾二十億美元。

保險 地震

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